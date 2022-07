Megmenekülhetnének a tengerek, de hosszú még az út

A túlhalászatot megfékezni kívánó döntést meghozó 164 ország között Ukrajna és Oroszország is ott volt, de a széleskörű konszenzust igénylő döntés elfogadáshoz a javaslat drasztikusabb részeit fel kellett adni. Bár a szabályozás több kártékony gyakorlatot és támogatást megszüntet, a globális élelmiszerinfláció a halak árára is kiterjed, ezért az ellenőrizetlen halászatok akarva akaratlanul is vérszemet kapnak és túl termelnek, ami hosszú távon veszélyeztetheti az óceánok élővilágát.