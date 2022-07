A rezsiemelés az ingatlanpiacon is átírja a játékszabályokat

A kormány által elrendelt energia-veszélyhelyzet miatt az átlagfogyasztás felett piaci árat kell fizetni az áramért és gázért, amely a kormány számításai szerint azzal jár, hogy a háztartások negyede többet fizet majd a rezsiért.

Az ingatlan.com elemzése szerint mindez úgy hat a lakáspiacra, hogy tovább nő a kereslet az alacsony fenntartási költségű lakások iránt, valamint még inkább felértékelődhetnek a korszerű, energiatakarékos ingatlanok. Az érdeklődések háromnegyede már 2022-ben is ilyen eladó lakásokra és házakra érkezett. Magyarul sokkal keresettebbek lesznek az alacsony rezsiköltségű ingatlanok.

Idén éves szinten 4 százalékkal több, 150 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben az összes lakóingatlan-hirdetés feladás 5 százalékkal csökkent ugyanebben az időszakban. Látszik tehát, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok esetében már most is nagyobb az eladási kedv. Az alapterületük mellett az ingatlanok állapota és fűtési rendszere is fontos szempont lehet a jövőbeni vevők számára a keresési folyamatban