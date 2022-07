Terézváros momentumos vezetése már kitalálta, hogyan védi meg a rezsicsökkentést

Fűtéstámogatást, ahogy kazán-és nyílászárócsere támogatást is nyújtanak, miközben energia tanácsadó irodát is nyitnak a kerületben.

Terézváros polgármestere, Soproni Tamás már csütörtök reggel reagált közösségi oldalán a kormány szerdai bejelentésére, miszerint a háború és a szankciók miatt Európa-szerte drasztikusan emelkedő energiaárak miatt a kormány emeli a rezsiköltségeket.

A momentumos politikus szerint a mostani kormányzati rezsiintézkedés egy teljesen átlagos mennyiséget fogyasztó család rezsiköltségeit is durván megemelheti. Úgy, hogy a kata eltörlése és az infláció miatt már így is eleve sokan kerültek nehéz helyzetbe. Éppen ezért Terézváros önkormányzata a követező lépéseket vezeti be:

Energia tanácsadó irodát nyitnak a kerületben a jövő héten, ahol szakértők nyújtanak majd ingyen segítséget a terézvárosiaknak, hogyan csökkenthetik a fogyasztásukat, hogy ne lépjék át a kormány által meghatározott keretet, és ne kelljen magasabb rezsit fizetniük. Fűtéstámogatást nyújtanak a leginkább rászorulóknak, amely egy már régebb óta létező program a kerületben: az igényelheti, akinek a havi egy főre eső jövedelme 135 ezer, egyedül élő esetén 165 ezer. Támogatják a társasházak, lakások energetikai korszerűsítését, ami azt jelenti, hogy a társasházi támogatások (kazáncsere, gázvezetékek cseréje, társasházi nyílászárók cseréje) költségvetési forrását és bizonyos támogatások vissza nem térítendő arányát jelentősen emelik, emellett pedig magánszemélyek is pályázhatnak például nyílászáróik felújítására.

(Borítókép: Soproni Tamás. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)