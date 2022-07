A magyar kormány továbbra sem támogatja a Gazprom elleni szankciókat

Az Európai Unió új, hetedik, Oroszország elleni tervezett szankciócsomagjáról a jövő héten kellene megállapodásra jutni. Az EU-nagykövetek csütörtöki találkozóján – amely pénteken is folytatódik – az új, hetedik csomag előkészítését tűzték napirendre, amelyet valószínűleg a jövő hét közepéig hagynak jóvá a tagállamok – nyilatkozta több uniós diplomata is az Euroactivnak.

Ez az úgynevezett végrehajtási csomag az orosz arany behozatalának tilalmát is tartalmazná – írja a lap. Emellett az Oroszországba irányuló exporttilalom alá eső kettős felhasználású (katonai és civil) termékek listája is bővült, ahogy a Putyin környezetéhez sorolt személyek és szervezetek listája is.

Azt írják, hogy bár a tisztviselők és a diplomaták nem számítanak Magyarország blokkolására a hetedik szankciócsomag-javaslat esetében, sok EU-diplomata mégis azon gondolkodik, hogy melyek lehetnek az opciók.

Az elmúlt hónapokban nagyon sokat vitáztunk szankciókról, sok szankciós döntést hoztunk Brüsszelben, a háború meg egyre erőteljesebben zajlik, egyre súlyosabb következményei vannak. Tehát a magunk részéről azt gondoljuk, hogy itt lenne az ideje annak, hogy a béketeremtésre koncentráljunk

– felelte Szijjártó Péter az ATV kérdésre a szerdai C5 külügyminiszteri találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Arra a kérdésre, hogy a hetedik szankciós csomagnak a gázembargót is tartalmaznia kell-e, Szijjártó Péter azt felelte, hogy a magyar álláspont világos – a gázembargó kérdését megvitatni sem hajlandó a kormány.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is hozzátette: van egy felvetés egy tagállam részéről, amely a Gazprom Bank esetleges szankciós listára helyezését irányozta elő.

Határozottan jeleztük: mi semmilyen szankciós listát nem tudunk támogatni, amin akár a Gazprom, akár a Gazprom Bank megtalálható, mert egy ilyen döntés nyilvánvalóan a gázszállítások azonnali leállításával járna

– nyomatékosította Szijjártó Péter.

Az Euroactiv információ szerint a különböző diplomaták is azt hangsúlyozták: esélytelen a gázembargó-szankció, mert számos európai ország továbbra is jelentősen függ az orosz gáztól.