MKOE: Kevesen vagyunk a statáriális megadóztatás végrehajtásához

Minden idők legnagyobb adóemelése megroppantja a könyvelői szakmát is – áll a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének pénteki közleményében.

Felhívták a figyelmet rá, hogy minden idők legnagyobb adóemelése bontakozott ki az elmúlt hetekben, amit most már rezsiválság is kísér. „A megnövelt adókat könyvelők vallják majd be, akik közül sokan katásként adóztak, az MKOE részéről az ő egzisztenciájukért is aggódunk" – fogalmaznak.

Ebben a helyzetben visszautasítunk minden bagatellizálást és találgatást arról, hogy hány perc alatt és mit lehet megoldania egy könyvelőknek. Az elmúlt napokban azt láttuk, hogy minden könyvelő – az aktuális feladatai, vagy a szabadsága terhére – igyekezett tájékoztatást adni a kialakult helyzetről

– írták.

Hangsúlyozzák, a könyvelők számára nincs szó valódi üzleti lehetőségről, mert az ilyen kényszerkereslet mindig torz üzletmenethez vezet. „Sajnos tudomásul kell venni, hogy kevesen vagyunk az ország statáriális megadóztatásának végrehajtásához, ezért türelmet szeretnénk kérni" – húzták alá.

A tüntetéseken is sokszor elhangzott, illetve érdekképviseletek és szakmai kamarák által fogalmazott nyílt levelekben is megfogalmazott kérés volt, hogy Novák Katalin köztársasági elnök ne írja alá a jogszabályt, hanem küldje vissza a parlamentnek.

Orbán Viktor: Szükséges a módosítás

Jónak, és szükségesnek gondolom a döntést – ezt mondta pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor, aki kiemelte, hogy ő mindig is támogatta ezt az adózási formát. Szerinte ezzel az elején semmi baj nem volt, a katát választó munkavállalók ugyanis az elején csak magánszemélyeknek számláztak, ezen azonban a cégek később változtattak.

A 450 ezer katásból 300 ezer szerinte egy cégnek számláz, szerinte ez belefér akkor, ha jól megy a szekér, azonban most, a háborús körülmények és a nyugdíjrendszer miatt ez nem elfogadható.

Nem működik, hogy 450 ezer ember, aki katázik, nem fizet be a nyugdíjjárulékba

– fogalmazott.

Plusszterhek

A katából kiszorult vállalkozóknak nemcsak a vállalkozásukat és annak adózását kell átgondolni, hanem olyan kapcsolódó költségtényezőket is, mint a bankköltség, és így számos kedvezménytől eshetnek el, ha vállalkozási formát váltanak. Szinte egyedüliként az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke optimista, szerinte nem igaz, hogy a módosítás következtében nőni fog az adócsalások száma. Úgy látja, az átalányadózás bizonyos helyzetekben akár még előnyösebb is lehet.

A katatörvény módosítása miatt pénteken ismét demonstrációt tartanak, az eseményről beszámol majd az Index.