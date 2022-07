Még egy pofont kaptak a bankoktól a katások

A katából kiszorult vállalkozóknak nemcsak a vállalkozásukat és annak adózását kell átgondolni, hanem olyan kapcsolódó költségtényezőket is, mint a bankköltség, és így számos kedvezménytől eshetnek el, ha vállalkozási formát váltanak.

Át kell gondolniuk az átalányadózásukat és emiatt a vállalkozásuk folytatását is azoknak a katásoknak, akik nem vagy nem csak lakossági ügyfeleknek szolgáltatnak. Becslések szerint a bő 400 ezres katakörből legalább 300 ezren vannak ilyenek. Ezért könnyen lehet, hogy jönnek még módosítások a kormány részéről, de jelenleg az látszik, hogy a katások legalább háromnegyedének nőni fog az adója és az egyéb költségei szeptembertől.

Ennek része a bankköltség is, amely drasztikus mértékben emelkedhet – ahogy arra a Napi.hu felhívta a figyelmet. Ennek az az oka, hogy a katások jelentős része általában nem tartozik az áfakörbe, ezért magánszemélyek számára kínált bankszolgáltatásokat is igénybe vehetnek, amelyek árazása jóval kedvezőbb, mint a vállalkozói számlák esetében. Ezen túl pedig maga az állam is támogatja a lakosságot egyes pénzügyi költségekben, ezek a vállalkozók számára már nem elérhetők.

Valószínűleg a banki költségek is nőni fognak

Azok a katás vállalkozók, akik a szabályok változása miatt elhagyják az áfamentes kört, a következő pénzügyi előnyöket vesztik el: megszűnik a 20 ezer forint alatti utalások pénzügyi tranzakciós illetékmentessége vagy 20 ezer forint felett az első 20 ezer forint illetékmentessége.

Ez 60 forinttal megdrágítja minden egyes utalás banki díját.

Továbbá megszűnik az ingyenes készpénzfelvétel havi két alkalommal. Itt 900 forinttal lesz drágább a bankolás, ha valaki a teljes kedvezményt kihasználta eddig katásként. Emellett a banki díj is megjelenik a vállalkozói számlán, ahol több száz forintról is beszélhetünk – de ez eltérő lehet bankonként.

Emellett megnövekedett terhekkel kell számolniuk a katásoknak a bankszámlavezetés költségei terén is – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója és bankszámlaszakértője, aki szerint a bankok jóval drágábban vezetik az áfakörbe tartozók számára kötelező pénzforgalmi bankszámlákat.

