A magyar falu, ahol több mint 300 százalékkal drágább ma egy ház, mint tavaly

Bár a mai napig a Balatonnál lehet a legdrágábban eladni egy nyaralót, ingatlanpiaci szempontból a magyar tengeren túl is van élet: a Tisza-tó környékén található települések házai annyira keresettek lettek, hogy például az egyik 217 fős népességszámú faluban 316 százalékos áremelkedést realizáltak az elmúlt egy évben – mondta az Indexnek Balogh László, az ingatlanpiac.com vezető gazdasági elemzője.

2021-hez képest a legnagyobb mértékben, 30 százalék fölött a Tisza-tónál emelkedtek az ingatlanok négyzetméterárai – derül ki a Takarék Jelzálogbank felméréséből, amit a közelmúltban publikáltak az üdülőövezeti ingatlanárak változásairól. Ennek ellenére az itteni üdülőövezetekben a mai napig nem ér annyit egy nyaraló, mint a Balatonnál: a magyar tengernél ugyanis jelenleg négyszer magasabb egy-egy ingatlan átlagos négyzetméterára, mint a Tisza-tónál: míg előbbi átlagosan 570 ezer forint, addig az utóbbi mindössze 140 ezerbe kerül. A felmérésben az elemzők tízéves időtávon is megvizsgálták, hogyan változott a nyaralók és lakóingatlanok ára a kiemelt üdülőkörzetekben: 2011–2021 között a nyaralók piacán a legkisebb, 65 százalékos emelkedés a Tisza-tónál volt tapasztalható. Mivel azonban tavaly itt emelkedtek leginkább az árak, így joggal lehet kíváncsi mindenki, hogy a tó környezetében most akkor mennyi is az annyi.

Rekord négyzetméterár-emelkedés Újlőrincfalván

A Tisza-tónál a legnépszerűbb településnek Tiszafüred, Kisköre, Poroszló, Abádszalók és Sarud számít. Balogh László kérésünkre elmondta: a honlapjukról és a mobilwebről indított telefonhívásokból – amelyek 90 százalékban együtt mozognak a KSH adásvételi számaival – megfigyelhető, hogy egyre többen kezdenek el érdeklődni a Tisza-tó kisebb, olcsóbb falvai iránt is. Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszanána, Újlőrincfalva négyeséből például ingatlanpiaci szempontból kiugróan jól teljesített az utóbbi. Ebben a mindössze 217 állandó lakossal – 2022. január 1.-i adat – rendelkező faluban ugyanis 2019 júniusa és 2022 júniusa között az ingatlanok négyzetméteráránál 316 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy amíg két évvel ezelőtt Újlőrincfalván az eladók átlagosan 50 ezer forintot kértek az eladásra kínált házuk egy négyzetméterért, addig idén a vevőknek már átlagosan 212 ezer forintos négyzetméterárral kell számolniuk, ha itt akarnak nyaraló tulajdonossá válni. Mivel a falu mindössze 8 percnyi autóútra helyezkedik el Sarudtól, ahol többek között a Tisza-tó tengerpartjaként ismert élményfalu is megtalálható, így nem meglepő, hogy a tó környékén elhelyezkedő falvak közül itt ilyen mértékű áremelkedés volt tapasztalható.

Átlagos négyzetméterár (ezer Ft/m2) Átlagár (millió forint) Megye Település 2019. június 2021. június 2022. június 2019. június 2021. június 2022. június éves négyzetméterár változás Heves és Jász-Nagykun-Szolnok Abádszalók 107 167 224 11,3 22,0 23,0 34% Kisköre 92 124 233 9,9 17,8 28,0 88% Poroszló 108 169 260 9,3 18,0 28,0 54% Sarud 109 124 291 11,5 7,7 25,6 135% Tiszabura 100 92 86 4,0 6,5 3,9 -7% Tiszaderzs 53 85 118 5,7 11,2 14,0 39% Tiszafüred 140 221 380 14,0 24,2 39,9 72% Tiszanána 79 134 162 8,1 15,6 17,0 21% Tiszaszőlős 82 194 209 10,0 11,1 24,5 8% Újlőrincfalva 50 51 212 6,0 3,6 13,9 316% Átlag 112 167 277 11,0 17,8 28,0 66% Forrás: ingatlan.com

Újlőrincfalvát Tiszaderzs követi a listán, mivel ebből a faluból is mindössze 8–30 percet kell autózniuk mindazoknak, akik egy kis pezsgésre vágynak: a település 8 percnyi autóútra található Abádszalóktól, míg Tiszafüred 20 perc, a fent említett Sarudi Élményfalu pedig fél óra alatt érhető el. Tiszaderzsen az eladásra kínált ingatlanok négyzetméterára 2019 júniusában átlagosan 50 ezer forint volt, míg idén júniusra a kínálati ár feltornázta magát 118 ezer forintra. Ez pedig azt mutatja, hogy itt 39 százalékot emelkedett az ingatlanok átlagos négyzetméterára – mondta Balogh László. A falvak népszerűségi listáját Tiszanána követi, ahol az elmúlt egy évben szintén kétszámjegyű volt az ingatlanok négyzetméterárának az emelkedése. A Kiskörétől 8 percnyi autóútra található faluban ugyanis idén júniusban 21 százalékos áremelkedés volt tapasztalható az előző év azonos időszakához képest – tájékoztatta lapunkat a szakértő.

Az infrastruktúra hiánya miatt olcsóbb a Tisza-tó környéke

Bár az elmúlt egy évben a kisebb falvakban is hirtelen emelkedésnek indultak az ingatlanárak, ezek még jelentősen elmaradnak az üdülőövezet nagyobb településein tapasztalható árszintektől. Az ingatlan.com statisztikája szerint a legdrágább házak Tiszafüreden találhatók: itt átlagosan 380 ezer forint az eladásra szánt ingatlanok egy négyzetmétere, majd ezt követi Sarud a maga 291 ezer forintos négyzetméterárával. Ennek ellenére a Tisza-tó mellett még mindig jóval olcsóbban tudunk nyaralóhoz jutni, mint a Balatonnál, ahol 1,120 millió és 726 ezer forint között mozognak a négyzetméterárak. Balogh László véleménye szerint egyébként a Tisza-tó nemcsak azért nem tudta még maga alá gyűrni a magyar tenger ingatlanpiacát, mert jelenleg nem olyan népszerű, mint a versenytársa, hanem azért sem, mert térségben még nem minden település rendelkezik fejlett infrastruktúrával.

(Borítókép: Felújított parasztház Újlőrincfalván 2008. március 18-án. Fotó: H. Szabó Sándor / MTI)