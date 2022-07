A Gazprom bemondta, amit nagyon nem akartunk hallani

A levél szerint a Gazprom, amely monopolhelyzetben van a vezetékes orosz gázexportban,

nem tudta teljesíteni szállítási kötelezettségeit a rajta kívül álló „rendkívüli” körülmények miatt.

A levél szerint a vis maior intézkedés – egy olyan záradék, amelyet akkor alkalmaznak, ha egy vállalkozást az ellenőrzésén kívül eső okok sújtanak – a június 14-től kezdődő szállításoktól kezdve lépett életbe. A Reuters forrásai szerint a levél az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül történő szállításokra vonatkozik – ez Németországra és azon túlra vezető fő szállítási útvonalakat érinti. A Gazprom még nem kommentálta az információkat.

Nekem az az érzésem, hogy az oroszok nem fogják teljesen leállítani a szállításokat, hanem csak részlegesen, a Reuters beszámolóját én úgy értékelem, hogy vissza fogják indítani a szállításokat, de nem teljes kapacitásokkal. Az egyértelmű, hogy e szerint a beszámoló szerint egy nagy vevő (de lehet, hogy több) nem fog részlegesen vagy teljesen gázt kapni

– nyilatkozta lapunknak az üggyel kapcsolatosan Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

Az intézkedés valószínűleg fokozni fogja a feszültséget Oroszország és az európai országok között. Az Európai Unió, amely szankciókat vezetett be Moszkvával szemben, 2027-ig le akar állni az orosz fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával, de egyelőre szeretné, ha a szállítások zavartalanul folytatódnának.

Valószínűleg jelenleg „csak” zsarolnak

Pletser Tamás a kialakult helyzetet úgy foglalta össze, hogy „július 21-én valószínűsíthető az, hogy visszaállítják, de nem teljes kapacitással. Hiszen ha nem kapcsolják vissza, nincs több zsarolási potenciáljuk az oroszoknak. Az oroszoknak most nagyon fontos, hogy fenntartsák a magas árakat, és ezekkel a híresztelésekkel most tovább is emelhetik“.

Jelenleg nagyon nehéz tovább csökkenteni az orosz földgázforrásokat. Az oroszoknak csak rövid idejük van nyomást gyakorolni Európára – jelenleg 15–20 százalékos az oroszfüggés, de innen már nagyon nehéz tovább vágni Európának. Ezért az oroszok próbálnak gazdasági előnyt kiharcolni rövid távon. Az én olvasatomban 1-2 éven belül megszabadul Európa az orosz kitettségtől, annyira, hogy ne tudjanak zsarolni minket

– mondta lapunknak Pletser Tamás. Az orosz gázszállítások legfontosabb útvonala, az Északi Áramlat 1 jelenleg karbantartás alatt áll. A Bloomberg értesülései szerint ennél nagyobb a baj és nem csak a németeket, hanem legalább három vevőt is érint a Gazprom levele.

