Már húszmillió felhasználója van a Revolutnak

A Revolut idén ünnepelte fennállásának hetedik évfordulóját, és a cég alkalmazottai arra is koccinthattak, hogy már húszmillió felhasználóval rendelkeznek világszerte.

A növekvő ügyfélszámmal való lépéstartás érdekében a Revolut növeli a munkaerő-állományát világszerte, amely meghaladja az 5000 főt. Az elmúlt években Revolut irodák nyíltak New Yorkban, Tokióban, Madridban, Barcelonában, Párizsban, Mexikóvárosban, Berlinben, Budapesten és Bukarestben is. Emellett még ebben az évben új irodákat nyitnak Mumbaiban és Bangalore-ban is – írja a Finextra.

Hét év alatt a Revolut folyamatosan növekedett. Jelenleg több mint 5000 fős alkalmazotti hálónk segít napi szinten eleget tenni az ügyfelek kívánságainak

– nyilatkozta a cég társalapítója és technológiai igazgatója, Vlad Yatsenko.

Az elmúlt években olyan influenszerekkel működtek együtt, mint Liam Payne, Anthony Joshua és Simon Wilson, aminek köszönhetően 1,4 millióra emelkedett a Revolut teljes közösségi médiás követőtábora. Sőt, nemrég még egy TikTok-fiókot is indítottak.

Bármilyen fontos mérföldkő is ez, még mindig csak az utunk elején járunk, és továbbra is feszegetni kívánjuk a pénzügyi innováció határait annak érdekében, hogy megépítsük a világ első globális pénzügyi szuperalkalmazását

– nyilatkozta Nikolay Storonsky vezérigazgató.