Rezsicsökkentés: napokon belül jöhet a kormány bejelentése

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Németh Szilárd kormánybiztos jelentette be nemrég, hogy a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett és a rezsicsökkentésen is változtat. Dömötör Csaba vasárnap reggel a Kossuth rádiónak azt mondta, az Operatív Törzs most minden élethelyzetet és speciális körülményt megvizsgál. A nagycsaládosokkal, a kistelepülésen élőkkel és az árammal fűtőkkel külön foglalkoznak majd.

Ez akár pár nap is lehet

– ezt válaszolta hétfőn este a Hír TV-ben a Technológiai és Ipari Minisztérium energiaügyi és klímapolitikai államtitkára arra a kérdésre, hogy mégis mikor születik meg a „csomag” végleges változata.

Steiner Attila rámutatott, vasárnap megtartotta második ülését az energiaügyi operatív törzs, amelyen „számtalan kérdést azonosítottak”. Mint mondta, egy olyan javaslatot dolgoznak ki, amely képes kezelni a legtöbb élethelyzetet. „Emiatt jött az a kormányzati javaslat, hogy az átlagfogyasztásig mindenki a rezsicsökkentett áron kapja meg az energiát” – így az államtitkár.

Steiner az olyan helyzetekre utalt, mint például azé a Baranya megyei családé, akinek tagjai állatok gondozásából tartják fenn magukat, a tejükből pedig sajtot készítenek. A sajtgyártógépben 6000 wattos fűtőszál van, az érlelőben pedig árammal megy a légkondi, a központi fűtés szivattyúja, a fejőgépek, a villanypásztor és a hatalmas hűtők is.

MOST 65 EZER, ÁM NEMSOKÁRA 400–420 EZER KÖZÖTT LESZ AZ ÁRAMSZÁMLÁJUK HAVI SZINTEN.

Orbán Viktor: Európában csak Magyarországon védik rezsicsökkentéssel a családokat

A keddi – tehát a legújabb – egyeztetésről már Orbán Viktor számolt be közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, az elhúzódó ukrajnai háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében egész Európában az egekbe szöktek az energiaárak.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Európában csak Magyarországon védik rezsicsökkentéssel a családokat, és a kormány a jövőben is ezt fogja tenni. A rezsicsökkentés fenntartásával az átlagfogyasztás erejéig valamennyi magyar háztartás továbbra is rezsicsökkentett árat fog fizetni.

A bevétel felét is elérheti

Holoda Attila energetikai szakértő szerint augusztustól a családok bevételének akár a felét is kiteheti majd a rezsiköltség:

Ez a fajta drasztikus emelés jó néhány családot olyan helyzetbe hoz, hogy a család havi költségvetésének 30, 40, akár 50 százalékát is elviheti a rezsi. Most sem kicsi ez az arány, jelenleg 18, 19, 20 százalék körül lehet, ami a nyugat-európai fogyasztókhoz képest majdnem a duplája.

A lakhatási kérdésekkel foglalkozó Habitat for Humanity Magyarország szerint a vidéken, családi házban élőket, a többgenerációs családokat és az egyedülálló kisnyugdíjasokat érintheti rosszul a szerdán bejelentett jogszabály . Szerintük sávos energiaárak meghatározására lenne szükség.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban 2022. július 13-án. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)