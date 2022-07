A rezsicsökkentés átszabása miatt tuti befektetés születhet

A kormány 2022. július 13-án bejelentette, hogy energia-veszélyhelyzetet hirdetett és hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Ennek részeként csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a rezsicsökkentést.

Ezt akkor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos mellett jelentette be a Kormányinfón, ahol elmondták, hogy egy átlagfogyasztó, „rezsivédetten”, 7750 forintot fizet havonta a villanyért. Továbbá szerintük, ha nem lenne rezsicsökkentés, ez a szám 50 833 forint lenne. Németh Szilárd számítása szerint tehát a nem támogatott többletfogyasztás ára áram esetében hat és félszeresre növekszik.

A Piac és Profit az interneten véletlenszerűen kiválasztott egy napelem-kalkulátort és beütöttük a Németh Szilárd által megnevezett átlagfogyasztó költségét. A kalkulátort üzemeltető vállalkozó szerint 1 185 553 forintért felszerel számunkra egy komplett napelemes rendszert, engedéllyel együtt. Ez végül ebben a formában 13 év alatt térül meg. Ebből az következik, hogy

ha a kormány hat és félszeresére emeli az áram árát, akkor ennek a beruházásnak a megtérülése pont kettő évre csökken.

A lap felhívja arra a figyelmet, hogy kétéves megtérülésű beruházásra bármelyik bank tud adni kölcsönt és van harminc évig ingyen áram – nyilván a karbantartási munkálatokat el kell végezni, továbbá ezek csak erős becslések.

Természetesen minél drágább az ára az energiahordozóknak, annál gyorsabban térülnek meg az ilyen és ehhez hasonló beruházások.

Az energia-veszélyhelyzet miatt megindult a roham a napelemekért

Ahogy arról a lapunk korábban már beszámolt, a rezsicsökkentés részleges kivezetésének hírére megindult a roham a napelemekért. Egy telepítéssel foglalkozó cég közölte, hogy jelenleg is munkaerőt toboroznak, hogy kielégítsék az igényeket.

Kujáni Péter szakértő szerint jelentősen nőtt a napelemek iránti érdeklődés az elmúlt időszakban. Azt is elmondta, hogy nem voltak felkészülve erre az óriási keresletnövekedésre, így a leghamarabb október végén vagy november elején telepítik a szerkezeteket. Elmondása szerint azonban az árak is jelentősen nőhetnek addig, ugyanis importtermékről van szó, és nem forintban fizetnek érte.

Nálunk ebben az egy hétben eddig 450 érdeklődés futott be, tehát hogyha ezt visszaosztom, akkor ez szép szám, jóval több, mint eddig

– árulta el korábban a szakértő az ATV-nek. Hozzátette, hogy a kivitelezési kapacitásokat is fel kell építeni, illetve igyekeznek megerősíteni a beszerzési háttereket is, hogy azok is stabilak legyenek. Kujáni Péter elmondta, hogy folyamatosan keresnek munkaerőt is, hogy teljesíteni tudják a megrendeléseket.

(Borítókép: A Heliosys Hungary csoport 20 MW teljesítményű napelemparkja Mátraverebély közelében 2022. június 15-én. Fotó: Komka Péter / MTI)