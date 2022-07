Roham indult a napelemekért, miután kiderült, hogy változik a rezsicsökkentés

Kujáni Péter szakértő szerint jelentősen nőtt a napelemek iránti érdeklődés az elmúlt időszakban. Azt is elmondta, hogy nem voltak felkészülve erre az óriási keresletnövekedésre, így a leghamarabb október végén vagy november elején telepítik a szerkezeteket. Elmondása szerint azonban az árak is jelentősen nőhetnek addig, ugyanis importtermékről van szó, és nem forintban fizetnek érte.

Nálunk ebben az egy hétben eddig 450 érdeklődés futott be, tehát hogyha ezt visszaosztom, akkor ez szép szám, jóval több, mint eddig

– árulta el a szakértő az ATV-nek. Hozzátette, hogy a kivitelezési kapacitásokat is fel kell építeni, illetve igyekeznek megerősíteni a beszerzési háttereket is, hogy azok is stabilak legyenek. Kujáni Péter elmondta, hogy folyamatosan keresnek munkaerőt is, hogy teljesíteni tudják a megrendeléseket.

Gulyás Gergely az egy héttel ezelőtt tartott Kormányinfón jelentette be, hogy energia-veszélyhelyzetet hirdetnek, és elfogadtak egy hét pontból álló intézkedéscsomagot, amely augusztusban lép hatályba. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint csütörtökön jelenhet meg a rezsicsökkentés változásairól szóló rendelet.