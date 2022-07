Von der Leyen nagyot álmodott, csúnyán elbukhat a csökkentett gázfogyasztásról szóló javaslat

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke július 20-án jelentette be, hogy az uniós testület új tanácsi rendeletet javasol a gázkereslet csökkentésére irányuló összehangolt intézkedésekről. Az Európai Bizottság konkrétan arra kérte a tagállamokat, hogy augusztustól kezdve nyolc hónap alatt csökkentsék 15 százalékkal a gázfelhasználást. A javaslatról jövő kedden rendkívüli ülésen tárgyal majd az unió miniszteri tanácsa.

Thierry Bros a Twitteren arról számolt be, hogy értesülései szerint Görögország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Portugália és Spanyolország is leszavazza a javaslatot a jövő keddi energetikai tanácsülésen. Ez azt jelentené, hogy az EU lakosságának 60,72 százalékát képviselő kormányok támogatnák a határozatot, a minősített többséghez viszont 65 százalékra lenne szükség.

I my voting analysis for **'Save Gas for a Safe winter' is right, ** must be laughing right now...* pic.twitter.com/u26bLLtGBX