Csökkentheti a belvárosi lakásárakat az új rezsiszabályozás

„A társasházaknál, amelyeknél egy központi óra méri a gázfogyasztást, a kedvezményes rezsiköltség érdekében augusztus 15-ig a közös képviselőknek jelezniük kell, hogy az épületben hány lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség található” – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakember szerint ez azért is fontos, mert a nagyvárosok belvárosaiban rengeteg iroda, orvosi rendelő vagy épp lakáshotel található. Amennyiben ezek a cégek jövőre már nem a csökkentett áron kapják a gázt és az áramot, az a belvárosi ingatlanárakat is átrajzolhatja.

A jelenlegi szabályok szerint ha egy épületben a lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, akkor a társasház is lakossági áron kaphatja a gázt. Emiatt pedig a közös helyiségek fűtése és világítása is olcsóbb lehet. Ahol viszont kisebb a lakáscélú helyiségek aránya, ott a lakóknak a közös területek fenntartása is többe kerülhet.

Ha a mikrovállalkozások 2023-ban is csökkentett áron kapják a gázt és az áramot, az sokat segíthet a versenyképességük megőrzésében. A társasházakban működő lakáshotelek például egyértelmű versenyelőnybe kerülhetnek a szállodákkal szemben, hiszen a hagyományos hotelek már most is világpiaci árat fizetnek a gázért és az áramért

– fogalmazott Balogh László.

A szakértő éppen ezért úgy látja, ha idén kifut a mikrovállalkozások rezsikedvezménye, az jelentősen csökkentheti a társasházakban működő lakásirodák, orvosi rendelők és lakáshotelek értékét. A jövedelemszerző tevékenység helyszíne ugyanis csak magasabb költségekkel lesz fenntartható.

A lakosság számára ez a forgatókönyv is tartalmazhat pozitívumokat, mert így a belvárosi lakások értéke visszatérhet a megfizethetőbb ársávba, ami kigyűrűzhet a többi ingatlan értékére is. Ráadásul még több befektető dönthet úgy, hogy inkább kedvezményes rezsidíj mellett hosszabb távra adja bérbe lakhatás céljára ezeket az ingatlanokat, ami viszont az albérletárakat is csökkentheti

– vonta le a konklúziót az ingatlan.com szakértője.

