Drasztikusan csökken az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon

Tovább zuhan a héten a benzin és a gázolaj piaci ára Magyarországon. A benzin esetében ez bruttó 21 forintos csökkenést jelent, míg a piaci gázolajért bruttó 28 forinttal kell majd kevesebbet fizetni azoknak, akik piaci áron tankolnak. A hatósági ár a benzin és a gázolaj esetében továbbra is 480 forint per liter.

Július 1-je óta a gázolaj piaci ára bruttó 80 forintot csökkent mostanáig. A hatósági 480 forintos üzemanyagárak mellett szerdától az alábbi piaci átlagárakat tapasztalhatjuk a kutakon:

95-ös benzin: 696,9 forint per liter;

gázolaj: 746,9 forint per liter.

A kormányzati árstop miatt a magyar fogyasztók többsége októberig biztosan 480 forintos áron tankolhat mindkét üzemanyagtípusból, a magas üzemanyagárak azonban még évekig velünk maradhatnak.

Nemrég az is kiderült, hogy az árstop miatt a fogyasztás is jelentősen nőtt Magyarországon az utóbbi időben. Az ellátásban jelentkező problémák mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy relatív üzemanyaghiány lépett fel Magyarországon.

