Kiderült, mi kell a nőknek

Több kutatásból is kiderült, hogy a női munkavállalók nemcsak sokszínűséget hoznak a vállalati életbe, hanem bebizonyították, hogy számíthatnak rájuk a döntéshozók között is. A K&H HR vezetője szerint a képzéseken felül a munka-magánélet egyensúly biztosítása és az édesanyák visszatérésének segítése lehet a kulcs ahhoz, hogy a hölgyek lehetőséget kapjanak a hosszú távú karrierépítésre. A vezetővé válásban az önbizalom erősítése is sokat segíthet.