Moszkva terrorizál, vagy csak nem éri meg neki az európai gázszállítás?

Az orosz energiacég, a Gazprom bejelentette, hogy az Északi Áramlat 1 gázvezeték turbináján végzett munkálatok érdekében csökkenti a Németországba irányuló gázáramlást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez egyszerűen „gázzsarolás” Európa ellen.

A világ továbbra is reménykedik abban, hogy az ukrán kikötőkből ezen a héten megindul a gabonaexport a megállapodásoknak megfelelően. A Gazprom hétfőn közölte, hogy a karbantartási munkálatok elvégzéséhez a jelenlegi szint mintegy felére kell csökkentenie a gázellátást, de a német kormány szerint nincs technikai oka a gázellátás korlátozásának – írja a BBC.

Az Északi Áramlat 1 már hetek óta jóval a maximális teljesítőképessége alatt üzemel, a hónap elején pedig egy tíznapos karbantartási szünet miatt teljesen leállították. Tavaly Oroszország szállította az európai gáz negyven százalékát, az Európai Unió pedig azzal vádolja Moszkvát, hogy fegyverként használja az energiát.

– nyomatékosította Zelenszkij. Elmondta, hogy Oroszország szándékosan nehezíti meg az európai országok téli felkészülését, mert az sem érdekli az elnököt, hogy a szegény emberek jobban fognak szenvedni a téli hónapokban. A gázellátás legutóbbi csökkentése tovább erősíti az uniós országokra nehezedő azon nyomást, hogy még tovább csökkentsék az orosz gáztól való függőségüket, ez pedig megnehezíti a gázkészletek feltöltését.

Az európai energiaügyi miniszterek kedden találkoznak Brüsszelben, ahol közösen szeretnének megoldást találni a válságra. Múlt héten az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy a következő hét hónapban tizenöt százalékkal csökkentsék a gázfogyasztásukat az esetleges vészhelyzet bekövetkezése miatt. A terv első felében a csökkentés önkéntes alapon működne, de a Bizottság dönthetne a kötelezővé tételről, ha vészhelyzet alakulna ki.

Bár sok ország ellenérzéseit fejezte ki a tervvel kapcsolatban, nagy a nyomás az EU fővárosaira, hogy elfogadják a megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban „valószínű forgatókönyvnek” ítélte, hogy Oroszország teljesen leállítja az EU gázellátását. A nagykereskedelmi gáz ára jelentősen megugrott azóta, hogy Oroszország februárban lerohanta Ukrajnát, ami világszerte kihatással volt a fogyasztói energiaárakra is.

A Kreml a nyugati szankciókat okolja az áremelésért, és kitart amellett, hogy megbízható energiapartnerként nem ő a felelős a mostanában észlelhető ellátási zavarokért. Eközben Ukrajna továbbra is abban reménykedik, hogy az ENSZ múlt heti mérföldkőnek számító megállapodása után a fekete-tengeri kikötőkből „napokon belül” újraindul a gabonaexport.

– közölte Olekszandr Kubrakov infrastrukturális miniszter.

Egyesek szerint azonban a többfrontos háborút folytató orosz elnök egyszer úgy fog dönteni, hogy Moszkva stratégiai érdekeinek kedvéért feláldozza az európai energiahordozók eladásaiból befolyt összeget.

Winkler Gyula, romániai közgazdász-politikus az Új Magyar Szónak adott interjújában három lehetséges végkimenetelt vázolt fel: csökkentett mértékben, de folyni fog a gázellátás télen, rendkívül nagy mértékű lesz a csökkenés vagy teljesen le fog állni a szállítás. Véleménye szerint az Európai Bizottság javaslata több okból is kifogásolható, ezért nem csodálkozik a kritikus hangokon.

Úgy vélte, Európa számára hosszabb távon járható út az orosz energiától illetve az orosz gáztól való teljes függetlenedés, viszont ezért nagyon nagy árat kell fizetnie.

– mutatott rá.

– fűzte hozzá a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa.

Winkler Gyula szerint tévedés lenne azt gondolni, hogy Oroszország nem találna másik felvevőpiacot a jelenleg Európába szállított energiahordozóknak.

– magyarázta a politikus. Véleménye szerint Kína legutóbbi azon kijelentése, miszerint nem teszi közzé a kereskedelmi adatait is, csak egyet jelent: az ország a háborúban álló Oroszországgal kereskedik.

Mi diverzifikáljuk a forrásainkat, ők diverzifikálják a piacaikat. Ez azt jelenti, hogy akár hosszabb konfliktusra is be kell rendezkedni, a gazdasági szankciók pedig, mint láttuk, azt is ütik, akit büntetnek, de azt is, aki büntet, jelen esetben az Európai Uniót