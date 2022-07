Tovább drágulhat a kenyér, a 30-40 százalékos emelkedés sincs kizárva

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége számításai szerint az elszálló energiaárak, a tomboló aszály és a gyenge gabonatermés miatt akár 30-40 százalékkal is tovább drágulhat a kenyér.

A nehéz gazdasági helyzet miatt egy Zala megyei pékmester már úgy döntött, lehúzza a rolót a boltjában. Mint mondta, az áramszámlája augusztustól a háromszorosára emelkedne a rezsicsökkentést érintő változások miatt.

Olyan magas lesz augusztus elsejétől az áramszámlám, hogy azt már én nem fogom tudni kitermelni, úgyhogy sajnos be kell, hogy zárjam a műhelyt. Nem tudok tovább árat emelni, mert a környéken nincsenek olyan emberek, akik képesek lennének megfizetni a minőséget

– nyilatkozta az ATV Híradójának a szomorú pékmester.

Az egyelőre nem világos, hány pékség zárhat be az energia- és alapanyagárak emelkedése okán, a Magyar Pékszövetség ugyanis nem kívánt válaszolni az ATV kérdéseire.

Kozsuch Kornél, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökhelyettese kifejtette: az Alföldön nagyon gyenge betakarítási eredményekről lehet beszélni, a Dunántúlon viszont jelentősebben és nagyobb mértékben takarítottak be a gazdák, az ország búzája nincs veszélyben.

Magyarország liszt- és gabonaellátottsága megfelelő, és a gazdáknak termett annyi, amennyi itthon elegendő

– nyugtatott meg mindenkit Kozsuch Kornél, aki hozzátette: az exportőrök most nem adnak el külföldre gabonát, de megtehetnék. A szabályok csak bejelentési kötelezettséget írnak elő, és elővásárlási jogot adnak az államnak, fűzte hozzá.

A költségnövekedés, a kánikula és a gyenge termés miatt komoly nehézségekre lehet számítani, jelezte a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége:

Ennek az együttes hatása azt jelenti, hogy sajnos az élelmiszerár-emelkedéseknek messze nincs végük. Én úgy gondolom, hogy minimum még egy 30-40 százalékkal nőni fog a cereáliák, a kenyér, a péksütemény, meg az ehhez hasonló termékek ára

– közölte az ATV Híradójával Máhr András, a Mosz főtitkárhelyettese.

A Technológiai és Ipari Minisztérium arra emlékeztetett, hogy augusztus elsejétől továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz mintegy 100 ezer mikrovállalkozás, amelyek az energiát már jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében, egyetemes szolgáltatási áron vételezik. Hozzátették: ezek a vállalkozások az év végéig szolgáltatót is választhatnak.

