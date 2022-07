Az Indexen keresztül fordult segítségért a kormányhoz a Mol

Az Indexnek adott exkluzív interjúban Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója azt mondta: szükség van az üzemanyagárstop felülvizsgálatára, mert azzal együtt nem lehet garantálni az ellátást Magyarországon. Beszélt arról is: a lakosságnak is takarékoskodnia kell a kutaknál, valamint a kormány stratégiai tárolóit meg kell nyitni a piaci szereplők előtt is.