Továbbra sem kapnak pluszpénzt a mozdonyvezetők

A Népszava azt írja: mind a MÁV-csoport vezetői, mind a vasútnál dolgozók érdekeit védő más szakszervezetek vitatják, hogy a mozdonyvezetőknek egy márciusi megállapodás alapján több pénz járna, mint a hivatalosan a júliusi vasutasnapra adott bruttó 230 ezer forint, amit a MÁV-START úgynevezett „utazó munkaköreiben” dolgozók, vagyis mozdonyvezetők, jegyvizsgálók esetében további 70 ezer forinttal egészítenek ki.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának címzett levélben is megerősítette azt a Népszavának tett múlt heti nyilatkozatát, hogy a március 10. éjféltől meghirdetett sztrájkjuk azért maradt el, mert előző nap megállapodást írtak alá Homolya Róbert akkori cégvezetővel.

Barsi Balázs, a szakszervezet elnöke azt írta a szervezet honlapján is olvasható értékelésben, hogy „a munkaügyi kapcsolatok terén példátlan módon” most a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. nem akarja teljesíteni a 9833-1/2022/MAV jelzéssel iktatott megállapodást, ami alapján júliusban egyszeri bruttó 300 ezer forint járna minden mozdonyvezetőnek, motorvonat-vezetőnek és Flirt motorvonat-vezetőnek, továbbá ezen felül a vállalatcsoport minden dolgozójának nyújtott egyéb évközi kifizetések is megilletnék őket.

A Népszava azt írja: Pafféri Zoltán új elnök-vezérigazgató ezt vitatja, azt pedig különösen sérelmezi, hogy ha nem fizetnek, a szakszervezet kész visszatérni a sztrájkkészültség felméréséig, hiszen márciusban jogerős bírósági határozattal rendelkeztek a tervezett munkabeszüntetés jogszerűségéről. A lap szerint most ugyan más helyzet van, de a Fővárosi Törvényszék és a Kúria érdekvédőknek kedvező döntése azt mutatja, nem lehet kizárni egy sztrájkot a vasúttársaságnál.

Az Indexen is beszámoltunk arról, hogy a múlt heti egyeztetésen is megtagadta a MÁV új vezetése, hogy kifizessék a korábbi elnök-vezérigazgatóval aláírt megállapodás alapján a 2500 mozdonyvezetőnek, motorvonat-vezetőnek és Flirt motorvonat-vezetőnek járó pluszpénzt.