Több mint harmadával csökkent a Facebook anyacégének nyeresége

A Meta a makrogazdasági nyomást okolta első negyedéves bevételeinek csökkenéséért, és borús kilátásokat kommunikált a befektetőknek a következő hónapokra, amit azzal indokolt, hogy a hirdetők visszafogják a kiadásokat − közölte a Financial Times.

A korábban Facebook néven ismert Meta szerdán közölte, hogy az április–júniusi időszak bevételei 28,82 milliárd dollárt tettek ki, ami 1 százalékos csökkenés a 2021-es év azonos időszakához képest. Elemzők 28,92 milliárd dolláros bevételre számítottak a FactSet által összeállított konszenzusadatok szerint.

Mark Zuckerberg vezérigazgató a befektetőkhöz szólva borús képet festett a 2022-es év hátralévő részéről.

Úgy tűnik, hogy olyan gazdasági visszaesés kezdődött, amely komoly hatással lesz a digitális hirdetési üzletágra

− mondta.

Hozzátette:

Ráadásul mindig nehéz megjósolni, hogy ezek a ciklusok milyen mélyek vagy milyen hosszúak lesznek. De most azt mondanám, hogy a helyzet rosszabbnak tűnik, mint egy negyedévvel ezelőtt.

Az egész szektor gondban van

A második negyedévben a vállalat nyeresége 6,69 milliárd dollár volt, vagyis

36 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A Wall Street elemzői korábban 7,04 milliárd dolláros nyereséget prognosztizáltak 28,9 milliárd dolláros bevétel mellett − írta meg a The New York Times.

A Metát ráadásul szerdán a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság is beperelte a Within nevű, virtuális valósággal foglalkozó vállalat felvásárlásáról szóló ügylet miatt. A per közvetlenül Mark Zuckerbergnek, a Meta alapítójának és vezérigazgatójának ambícióit támadja, aki dollármilliárdokat költött a „metaverzumra”, arra a virtuális valóságra, ahol többek között kereskedelmi tranzakciókat is lehet folytatni.

A Meta csökkenő bevételei különösen szembetűnőek annak fényében, hogy még 2019-ben a negyedéves bevételnövekedése 28 százalékos volt. A vállalat a digitális hirdetések iránti gyengébb keresletnek és a szélesebb körű gazdasági bizonytalanságnak tulajdonította a legutóbbi pénzügyi eredményeit.

A Google, a Twitter és a Snap, amelyek bevételei szintén az online hirdetésekre támaszkodnak, ugyancsak azt nyilatkozták ebben a hónapban, hogy a világgazdaság lassulása miatt csökkent a hirdetési kereslet. A vállalatok közül néhányan az ukrajnai háború hatásait és annak az európai hirdetési piacra gyakorolt destabilizáló hatását, valamint a túl erős amerikai dollárt említették, ami a globális eladások terén ártott a vállalatoknak.

(Borítókép: Paco Freire / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)