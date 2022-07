Mikor hallja meg a kormány a Mol szavát?

Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatója szerint felül kell vizsgálni az üzemanyagárstopot, mert azzal együtt nem lehet garantálni az ellátást Magyarországon. A lapunknak adott exkluzív interjúban a szakember bejelentette: a hétvégén kezdődik a Mol Dunai Finomítójának tervezett karbantartása, ahol szeptemberig nem indulhat újra a termelés. Beszélt arról is: a lakosságnak is takarékoskodnia kell a kutaknál, és sürgette a kormányt a stratégiai tárolók megnyitására. Vajon a kormány meghallja a magyar olajvállalat hangját?

Ratatics Péter az Indexnek adott exkluzív interjúban azt mondta, hogy az egyetlen hazai olajfinomítót, a Dunai Finomítót karbantartások, fejlesztések és vizsgálatok miatt épp akkor kellett leállítani, amikor az egész kontinens energiaválságban szenved, és amikor több olajfinomítót (köztük például az osztrákot és a csehet is) karbantartani kell.

„A biztonságos üzemeltetés miatt halaszthatatlan a finomító leállítása és karbantartása” – indokolta a lépést a vezető. Ratatics Péter ezután tért ki arra, hogy a hiányzó üzemanyag-mennyiség egy részét a pozsonyi finomítóból pótolják majd – amely nemrég indult újra teljes kapacitással –, de ezzel sem tudják fedezni teljesen a hiányt. Nem várt nehézség, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az uszályokat kevésbé lehet feltölteni és a hőség miatt a vasúti szállítás is kisebb kapacitással megy, emellett a hazai árszabályozás is szűkíti az importlehetőségeket. Egyszerűen nem éri meg behozni külföldről a terméket – mondta el a hazai olajvállalat ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, hogy a kormány által bevezetett üzemanyagárstop „tovább szűkíti az importlehetőségeket, egész egyszerűen nem éri meg behozni külföldről a terméket”.

A Mol ügyvezetője szerint emiatt

FELÜL KELL VIZSGÁLNI AZ ÁRSTOP LÉPÉSÉT, ÉS MEG KELL NYITNI A KORMÁNY STRATÉGIAI KÉSZLETEIT A PIACI SZEREPLŐK ELŐTT IS.

Az interjúban a szakember azt mondta, hogy minél inkább közelít a kereslet a normális szinthez, annál több üzemanyagot tudnak adni a vásárlóiknak. A Mol továbbra is mindenkivel szerződést köt a nagykereskedelemben, és igyekeznek mindenkit ellátni, de nem kizárt, hogy augusztusban a korábban megszokotthoz képest kevesebb terméket szállítanak a partnereiknek.

A Mol-töltőállomásokon alkalmazott 50 literes tankolási korlát mellett is lehetnek egyes kutakon átmeneti leürülések – mondta Ratatics Péter. Hozzátette: mindenkitől azt kérik, hogy csak annyit tankoljon, amennyire szüksége van, mert csak így biztosítható a szükséges mennyiség mindenki számára.

A pánikvásárlás és a fölösleges spájzolás csak rontana a helyzeten

– tette hozzá.

Szigorodó 480 forintos ár

Az üzemanyagárstopot tavaly novemberben vezette be a kormány a már akkor is jelentősen növekvő árak megfékezésére. Az intézkedés alapján a sima 95-ös és a dízel üzemanyagok esetében az ár nem haladhatja meg a literenkénti 480 forintot.

Az alacsony ár azonban csábító lett a külföldi fogyasztók számára, így az áruhiány megakadályozására két szigorítást vezetett be a kormány: előbb márciusban rendelte el, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárműveket, kamionokat és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautókat csak a nagynyomású kútoszlopoknál lehet tankolni, ahol a gázolajat piaci alapon értékesítik. Majd nemrég egy az új intézkedés értelmében a kedvezményes áron csak magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autókat lehet tankolni.



A szabályozást nehezményezte az Európai Bizottság is, sőt Orbán Viktor miniszterelnök is elismerte, hogy a kormány tisztában van azzal, hogy az intézkedés az uniós belső piacon megengedhetetlen hátrányos megkülönböztetést tartalmaz. Ettől függetlenül a kormány rendületlenül kitartott eddig az üzemanyagárstop mellett.

Minden logikával ellentétes

Június elején Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban azt mondta, hogy „a 480 forintos ár a versenyárlogikának mond ellent azzal, hogy kiszorítja az importot, és felborítja a kereslet-kínálati egyensúlyt”.

Hozzátette: a hatósági árazást, ha nem is egy lépésben, fokozatosan ki kellene vezetni. Ellátásbiztonsági szempontból Hernádi szerint ez lenne a célszerű, mert a magyar piac akkor tud jól működni, ha van benne valamennyi import. Márpedig a nyomott árnak kiszorító hatása van, ebből az következik, hogy előbb-utóbb hiány keletkezik, érvelt Hernádi.

Mit lép a kormány?

A kormány legutóbb június 16-án szólalt meg hivatalosan a benzinárstopról, akkor jelentette be Orbán Viktor, hogy meghosszabbítják azt október elsejéig. Nemrég ehhez igazították a kis benzinkutak támogatására szánt pénzkeretet is, Varga Mihály pénzügyminiszter viszont már arról beszélt Tusványoson, hogy hosszú távon nem lehet fenntartani az árstopokat.

Eközben már európai uniós szinten is kötelezettségszegési eljárás indult az árstop miatt, mivel az EU szerint a rendelkezés ellentétes lehet az uniós belső piaci szabályozásokkal.

Tegnap ülést tartott a kormány, amelynek napirendjéről nem sok mindent szivárgott ki, de Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt írta, hogy

Európa nehéz tél elé néz, soha nem látott energiaválság küszöbén áll. Ezért most a legfontosabb feladatunk az, hogy megóvjuk Magyarország energiabiztonságá, és megvédjük a rezsicsökkentést.

Ezzel egy időben Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon tette közzé a magyar kormánynak a válság leküzdéséhez szükséges legújabb tervét. A kormányfő egyebek mellett úgy vélte: Magyarországnak diverzifikálnia kell az erőforrásait. Ezenkívül ki kell használnia a technológiai váltást és meg kell növelnie a külföldi tőkebeáramlást is.

A szerdai kormányülés döntései jelenleg még nem ismeretesek, de az egyértelmű, hogy a háború miatt Európa-szerte elszabadultak az üzemanyagárak, idehaza pedig a legfontosabb piaci szereplő szerint egyre tarthatatlanabb a benzinárstop jelenlegi magyarországi rendszere. A Budapesti Értéktőzsdén tegnap a Mol ügyvezető igazgatójának sürgető szavaira emelkedett a Mol-részvények ára. A piac várja a kormány határozott lépését, amely minimum a stratégiai tárolók megnyitására, de akár a benzinárszabályozás újabb finomítására vonatkozhatna.

A Holtankoljak.hu kimutatása szerint az árstop nélkül most benzint átlagosan 697, dízelt pedig 747 forintért lehetne piaci áron tankolni.

(Borítókép: Róka László / MTI)