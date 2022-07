Öt benzinkutat bezár a Shell Magyarországon

Az üzemanyagpiacon régiós szinten is tapasztalható beszűkült alapanyag-ellátás, illetve a kiugróan magas értékesítési volumenek okozta kihívásokra reagálva a Shell Hungary ZRt. új intézkedéseket vezet be 2022. augusztus 1-jétől.

Az optimálisabb hálózati működés és a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás érdekében az alábbi öt töltőállomásának üzemeltetését időszakosan szünetelteti a Shell:

1089 Budapest Kálvária tér

1112 Budapest Hetényi u. 3.

2370 Dabas Pesti út (július 29-től ideiglenes üzemszünet)

8000 Székesfehérvár Balatoni út

8500 Pápa Celli utca 6.

Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a vállalat kiemelte: a vásárlók 5-10 kilométeren (Dabas esetén 30 kilométeren) belül találnak másik Shell állomást, így a vállalat üzemanyagát választók ellátása folyamatosan megoldott. Ez az intézkedés egyben segítséget jelent a munkaerőhiánnyal küzdő Shell töltőállomáshálózatnak, mivel a tervezett újranyitásig a munkatársak más, nyitva tartó állomásokon folytatják a munkavégzést.

Teszt jelleggel – az idén februárban nyitott mosonmagyaróvári kamionos állomás mintájára – egy debreceni, illetve egy mosonmagyaróvári töltőállomás kiszolgálását a Shell szerződött vállalati partnerei igényeire szabva alakítja át 2022. augusztus 3. napjától.

A Mosonmagyaróvár Gabonarakpart 6., valamint a Debrecen Balmazújvárosi út 5. címeken található állomások új működési rendjének bevezetésére a szerződött partneri vásárlók eddig is jelentősen nagyobb arányára való tekintettel hozta meg a vállalat ezt a döntést.

Az átalakítástól kiszámíthatóbb üzemanyag-disztribúciót, a szerződéses partnerek igényeihez jobban illeszkedő kiszolgálást, rövidebb fizetéssel töltött időt, valamint hatékonyabb munkaerő-allokációt vár a vállalat

– olvasható a közleményben. Az állomásokat az euroShell kártyával rendelkező ügyfelek tudják igénybe venni. Az euroShell kártyával nem rendelkezők számára mindez nem jelent jelentős változást, ellátásukat az adott városon belüli másik Shell töltőállomás biztosítja.

Az Indexen csütörtök megjelent exkluzív interjúban Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója azt mondta: szükség van az üzemanyagárstop felülvizsgálatára, mert azzal együtt nem lehet garantálni az ellátást Magyarországon. Beszélt arról is: a lakosságnak is takarékoskodnia kell a kutaknál, valamint a kormány stratégiai tárolóit meg kell nyitni a piaci szereplők előtt is.

A Mol ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az árstop az ellátás biztonságát sodorhatja veszélybe a jelenlegi helyzetben. „A politikai szándékot értjük, hiszen egy családnak rendkívüli terhet jelentene a 800 forint körüli piaci üzemanyagár kifizetése. De a piac torzul az ársapkával, és ez hosszú távon nem jó, kiváltképp az egyre gyakoribb visszaélések miatt” – fogalmazott Ratatics Péter, majd hozzátette:

A meghatározott, 480 forintos ár jóval kevesebb, mint a piaci ár. A külföldi beszállítók ilyen feltételek mellett hosszú távon nem lesznek érdekeltek a magyar piac kiszolgálásában.

(Borítókép: A Shell Hungary Zrt.-nek egyik üzemanyagtöltő állomása Székesfehérvárnál 2022. március 13-án. Fotó: Faludi Imre / MTI)