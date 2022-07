Nagy Márton: Az euróövezet a szétesés küszöbén áll

Felidézte, hogy nemrég Olaszországban okozott kormányválságot az ország gazdasági-pénzügyi helyzete, amelyben annak is szerepe volt, hogy az amúgy is rendkívül magas államadósság még magasabb lett az utóbbi években. Nagy Márton ezzel összefüggésben azt írta: az európai folyamatok miatt most már ott tartanak, hogy

A tét a gazdasági színben feltüntetett, de mindvégig félkész állapotban maradó politikai projekt, az euróövezet megmentése.

Szerinte erre utal, hogy az EKB a kamatemelésének kezdetével párhuzamosan most „a korábbi euróválsághoz hasonlóan ismét végtelen tűzerejű, a remények szerint bevetésre sosem kerülő, újracsomagolt csodafegyvert hozott létre, hogy már annak üzenete azt sugallja a befektetőknek, nincs is olasz adósságválság” – írta a miniszter, aki szerint az úgynevezett transzmisszió-védelmi eszköz (Transmission Protection Instrument – TPI) által az EKB kötvényeket vásárolhat azoktól az eurózónás országoktól, amelyeknek a kötvényhozama az ő megítélésük szerint túlzott, indokolatlan növekedésnek indul.

Nagy Márton szerint ezzel az EKB túlterjeszkedik a saját hatáskörén.

Egyrészt azáltal, hogy beavatkozik a piaci értékítéletekbe és politikai okból manipulálni igyekszik a piac vélekedését az olasz államadóssággal kapcsolatban, másrészt pedig azáltal, hogy a nemzetállami szuverenitásban is veszélyezteti az új lépésük.

A miniszter hozzátette azt is, hogy a TPI bevetése egyelőre bizonytalan, és elképzelhető, hogy néhány korábbi pénzügyi „csodafegyverhez” hasonlóan – végül ezt sem alkalmazzák. „Megjelenik viszont a feltételei között a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a koronavírus-válságból való gazdasági kilábalást szolgáló uniós pénzügyi alap, RRF) keretében tett nemzetállami vállalások teljesítése.”

Az uniós döntéshozók már utalnak is arra, hogy csak azoknak a bajba jutott országoknak jut majd a TPI-pénzből, amelyek betartják az RRF-programmal kapcsolatos feltételeket

– írta véleménycikkében Nagy Márton.

Az euróövezet a szétesés küszöbén?

A miniszter úgy értékelt, hogy az Európai Bizottság és az EKB „csapdahelyzetbe terelte” Olaszországot, miközben az egymással küzdő, a válságot politikai haszonszerzésre használó olasz pártok ezzel még kevésbé foglalkoznak”, de később, a költségvetési terv elfogadásakor súlyos feltételekre kényszerülhetnek.

Hozzátette: „Az euróövezet irányítói is tudják ezt jól, sőt már elő is készítették az olasz adósságválság megszüntetésének teljes arzenálját. Az új olasz kormány dilemmája pedig az lesz, hogy ha él is az EKB-s csodafegyverrel, akkor egyben lemondhat a gazdaságpolitikai szuverenitásáról, mivel a kedvezményezett országnak az EKB és a bizottság szigorú előírásainak is meg kell felelnie, persze úgy, hogy nem tudhatja biztosan, hogy minek is.”

„Így az új olasz kormánynak a gazdaság megmeneküléséért cserébe busásan meg kell majd fizetnie a »védelmi pénzt« a brüsszeli bürokratáknak” – vélekedett a miniszter, aki szerint ez azért „nagy váltás”, mert az EKB eddig sosem avatkozott be politikai-költségvetési feltételek alapján a tagországok működésébe.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a monetáris unióból adósságközösséggé leépülő euróövezet a szétesés küszöbén egyensúlyoz az új válságban is, és annak egyben tartása egyre kevesebb szakpolitikát, ellenben egyre több hatalmi politikát igényel

– összegezte a miniszter, aki szerint a TPI lehet az EKB „utolsó eszköze az euróövezetből való olasz kilépés megakadályozásához, s talán egyben az euróövezet megmentéséhez” is.

(Borítókép: Nagy Márton 2022. május 26-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)