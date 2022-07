A bankkártyával rendelkező hazai felnőtt lakosság valamivel több, mint fele tervez idén nyaralást – derült ki az OTP Bank megrendelésére készült országos reprezentatív kutatásból. A 2022 májusában, a 18 év feletti bankkártyával rendelkező lakosságot reprezentáló, 1119 fős mintán végzett Pulzus kutatás szerint a magyarok 56 százaléka tervezi, hogy idén is nyaral. Közülük minden harmadik már az év első felében le is foglalta a szállását.



A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók többsége (61 százaléka) az elmúlt két évben belföldön nyaralt, közülük 10-ből 9-en használtak bankkártyát a kiadásaik fedezésére, ami csaknem háromszorosan haladta meg a készpénzes fizetések arányát. A felmérés adatai szerint a férfiak és a 60-on felüli korosztályok képviselői fizettek az átlagosnál gyakrabban hitelkártyával.



Nemrég publikáltuk az Index és a KutatóCentrum közös együttműködéséből született, felmérést, amely szerint a 18–64 év közötti magyarok 34 százaléka csak belföldi nyaralást tervez idén. Azok aránya, akik külföldi nyaralást terveznek 2022 nyarán, mindössze 23 százaléknyi, 7 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre.



A kutatás szerint

AZ AKTÍV KORÚ MAGYAROK 36 SZÁZALÉKA SEHOVA NEM TUD ELUTAZNI IDÉN NYÁRON PIHENÉS, FELTÖLTŐDÉS CÉLJÁBÓL.

Amíg a fővárosban lakóknak 34 százaléka, a felsőfokú végzettségűeknek 35 százaléka, a magát relatíve jómódúnak tartóknak pedig már 40 százaléka tervez külföldi nyaralást, addig a diplomával nem rendelkezőknek csak 20 százaléka, a falvakban lakóknak pedig mindössze 15 százaléka tud külföldön nyaralni.

A külföldi nyaralást tervezők 40 százaléka Magyarországgal szomszédos országba szeretne utazni, 44 százalékuk nem szomszédos európai országba ,14 százalékuk pedig Európán kívüli nyaralást tervez.

Egy, még július elején a Groupama Biztosító megbízásából végzett országos kutatás azt állapította meg, hogy a koronavírus-járvány enyhülése hozta meg a magyarok utazási kedvét, a korlátozások fokozatos feloldása után lettek bátrabbak a külföldi nyaralást tervezők. Számuk az idén ugyan már megközelíti, de még nem éri el a pandémiát megelőző, 2019-es szintet.



Három évvel ezelőtt a válaszadók nagy hányada, 56 százaléka tervezett külföldi nyaralást, ez az arány most csupán 49 százalék. Az utazási kedv erősödése főként azokra jellemző, akik korábban is pihentek más országokban. A legjellemzőbb a 3–6 napos külföldi nyaralás. A megkérdezettek 8, illetve 9 százaléka válaszolta azt, hogy a járvány kitörése óta rövidebb külföldi utakra megy vagy közelebbi úti célt választ.

Továbbra is Horvátország a legnépszerűbb úti cél, de 2019-hez képest idén Olaszország és Görögország is kezd felzárkózni. Míg a pandémia előtti utolsó nyáron a külföldre utazók 27 százaléka tervezett horvátországi nyaralást, most ez az arány 24 százalékra mérséklődött. Olaszországot ugyanakkor most jóval többen (12 helyett 18 százalék) választják, míg Görögország esetében még látványosabb a növekedés: a három évvel ezelőtti 8-ról 17 százalékra emelkedett azok száma, akik ide terveznek utazást.



A külföldi utazást tervezőknek fontos jó tanács, hogy indulás előtt mindig tájékozódjanak az adott országban érvényes aktuális szabályokról, valamint a sok esetben azokhoz kapcsolódó utasbiztosítási feltételekről. Érdemes utazás előtt a Konzuli Szolgálat weboldalán informálódni.



A Szallas.hu portál felmérése szerint a hazai nyaralást tervezők csak szállásra költenének el legfeljebb 100 ezer forintot, összességében pedig maximum 300 ezer forintos kiadással számolnak.

(Borítókép: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images)