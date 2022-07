Az uniós országok fele bajban van, Moszkva nem szállít gázt

A Diario de Noticias portugál napilapnak adott interjújában Ursula von der Leyen elmondta, hogy „fel kell készülnünk az orosz gázszállítások további csökkentésére vagy akár teljes leállítására”. A Bizottság vezetője szerint a gázfogyasztás 15 százalékos csökkentésére vonatkozó veszélyhelyzeti terv segítene feltölteni az európai tárolókat a tél előtt.

Az EU most megbízhatóbb energiapartnerek felé fordul. Már most is rekordmennyiségű cseppfolyósított földgáz (LNG) áll rendelkezésünkre az Egyesült Államokból. És egyre több gázt kapunk Norvégiából, az Öböl-menti országok, Algériából és a Kaszpi-tenger térségéből. Egyre több ország fokozza termelését. És ennek megvannak az eredményei is