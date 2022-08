A rendvédelmi dolgozók negyede nem kapta meg az ígért fizetésemelést

Több mint 13 ezer rendvédelmi dolgozó nem kapott fizetésemelést. Mint kiderült, a fizetések közötti különbség akár másfélszeres is lehet.

Július közepén jelentette be a kormány, hogy a rendvédelmi dolgozók fizetésemelést kapnak. Az 50 ezer fős állományból azonban 13 ezren nem kapták meg az ígért összeget – tudta meg az RTL.

Az Országos Rendőr-főkapitányság létszámadataira hivatkozva a portál arról számolt be, hogy mindez azért történt, mert a béremelés csak a hivatásos tagokra, azaz mintegy 37 ezer főre vonatkozik. Idetartoznak például az utcán szolgáló rendőrök, a nyomozók, a készenléti rendőrök, valamint számos irodai munkát végző dolgozó is.

Tehát a RIASZ-osnak nevezett rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévők, valamint a munkavállalóként dolgozók más státuszban szolgálnak. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára elmondta, hogy a RIASZ-osokat akár a szabadságukról is visszarendelhetik, és a véleménynyilvánítási jogaikat is korlátozzák. „Hozzá kell járulniuk a nemzetbiztonsági ellenőrzésekhez, de akár azt is előírhatják nekik, hogy a munkavégzés ideje alatt ne legyen náluk magáncélból mobiltelefon” – mondta.

Ugyan fegyvert nem viselnek, de a hivatásos állomány tagjaihoz hasonlóan igen szigorú szabályok vonatkoznak rájuk

– fogalmazott a főtitkár az RTL-nek. Az is kiderült, hogy a RIASZ-osok kezdő bére 200 ezer forint körül alakul. A hivatásos állomány pályakezdő tiszthelyettesei viszont a július közepén bejelentett béremeléssel szeptembertől bruttó 384 ezer forintot, míg a pályakezdő tisztek bruttó 510 ezer forintot vihetnek haza.

