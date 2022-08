Nem csökken az ellátási nyomás, heteken belül gázolajhiány lehet

A megszokott csütörtöki időpont helyett ezúttal szombat délelőtt tartottak kormányinfót, amelynek központi témája az energiaválság volt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: a kormány felszabadítja a stratégiai készletek egy részét, miután leáll a Mol százhalombattai finomítója. Emellett a lakosságon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizárnak a 480 forintos kedvezményes tankolásból. A kormány erről a Mol javaslatára döntött, hiszen Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója pénteken arról tájékoztatta a kormányt, hogy 2022. augusztus 1-jén leáll a százhalombattai kőolaj-finomító karbantartás miatt.

Gulyás Gergely hangsúlyozta azt is, hogy augusztusban 155 kilotonna, azaz 184 millió liter dízelolajat szabadítanak fel. Ez a stratégiai gázolajkészlet 38 százaléka, a gázolaj előállítására alkalmas kőolaj- és dízelkészletnek pedig a 24 százaléka.

Ellátási problémák lehetnek

A most bejelentett intézkedésektől a kormány azt várja, hogy csökkenjen Magyarország üzemanyag-ellátási problémája, és esetlegesen a nagyvállalatoknak megérje az országba üzemanyagot hozni. Az Index a kialakult helyzettel kapcsolatban megkereste Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét, aki szerint „érdemben nem változik a nyomás az üzemanyagellátáson”, továbbá úgy látja, hogy a piaci szereplők az áraikban és a szolgáltatási díjaikban hárítják tovább a megemelkedett költségeket a fogyasztókra:

Szerintem nem lehet elkülöníteni a piaci és a hatósági áras termékek beszerzését. Hatósági áron pedig nem lehet importálni. Így nem csökken az ellátási nyomás, és az állami tartalékokat is megnyitják. Egy tervezett leállás esetén a finomítók puffert készleteznek, de a Mol most nem tartalékolt, mert az egész piac ellátásának feladata rászakadt

– nyilatkozta az Indexnek Egri Gábor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Mol most mindenképpen nyert az intézkedéssel, hiszen a bevételei növekednek. Szerinte az államháztartás is növekedik az áfabevételek miatt, viszont a kis benzinkutak esetében a Mol a kiszolgálási hányadot 66 százalékról lecsökkentette 50 százalékra.

A szövetség elnöke felhívta arra a figyelmet, hogy a közép-európai régióban ötből három finomító jelenleg áll. Szerinte heteken belül alapvető üzemanyag-, elsősorban gázolajhiány lehet.

Szerinte a vállalatok megnövekedett szállítási költségei beépülnek a szolgáltatások áraiba. Arra a kérdésre pedig, hogy Európában elsősorban hol lehetnek üzemanyag-ellátási problémák Egri Gábor úgy reagált, hogy elsősorban a régiónkban, de azon belül is Magyarországon az alacsonyan tartott üzemanyagárak miatt.

Vannak megoldási javaslataik

Egri Gábor szerint minden válság új lehetőséget is jelent. Szerinte Európában és a világon is kapacitási problémák vannak az olajkitermelésben és az olajfinomításban is, valamint

az energiafelhasználás nagyobb mértékben nő, mint maga a kitermelés és a finomítás.

Ennek oka pedig, hogy a járvány alatt jelentős beruházások maradtak el. Továbbá átalakultak a forrásfelhasználások, és a megújuló energiák kerültek előtérbe, de ezen a területen is komoly elmaradások vannak. Ezért az elkövetkező években Egri Gábor szerint velünk maradnak a magas energiaárak, de amint a megújuló energiaforrások át tudják venni a vezető szerepet az energiamixben, esnek az energia költségei is:

Úgy látjuk, hogy a megújuló energiák esetében az energiatermelés lehetősége kevesek kezéből sokak kezébe került át, ami nagyon komoly társadalmi változásokat generál. Ezen belül az emberek önellátóbbak lesznek, kevésbé függenek a központi erőktől, egyben nő a társadalmi felelősségvállalásuk is

– mondta az Indexnek Egri Gábor, hozzátéve, hogy mindez elősegíti a társadalmak demokratizálódását is.

„Ez a folyamat megteremti annak a szükségességét, hogy jelentősen át kell alakítani az országok adókörnyezetét, mert a fosszilis energiaforrásokból beszedett adók és adónemek jelentős részét tették ki és teszik ki az országok költségvetésének” – mondta Egri Gábor.

Szerinte a megújuló energiaforrások lehetővé teszik, hogy az országok függetlenítsék önmagukat a geopolitikailag. Magyarországnak jelentős kihasználatlan kapacitásai vannak a megújuló energiák területén ezért Egri Gábor 5 javaslatot tett:

vízi energia – itt szerinte a bős–nagymarosi vízlépcső kérdését kell újra gondolni; biomassza – itt eddig nem sok eredmény tapasztalható Egri Gábor szerint; geotermikus energia – itt óriási lehetőségeink vannak és nagyon kedvezők a feltételek Magyarországon; napenergia – országunkban 20 százalékkal több a napfény besugárzás, mint például Németországban; Végül a szélenergiát említette, amiben szerinte jelentős kihasználatlan lehetőségek vannak.

Lapunknak javaslatait úgy összegezte, hogy ma a társadalmak hasonló folyamatokat élnek át, mint az ipari forradalom korában, amikor a szén lépett be, mint energiatermelő forrás, ezzel dinamizálva az ipart és átalakítva a társadalmi struktúrákat.

A megújuló energiák termelése és az ahhoz kapcsolódó új iparágak fogják jelenteni a kiutat a jelenlegi ipari és gazdasági válságból is. A megújuló energiák termelési költsége alacsonyabb, mint a fosszilis energiák előállítási önköltségei

– zárta lapunknak nyilatkozatát.

