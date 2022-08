Alacsony adók, dübörgő gazdaság: sajátos reklámot kaptak a magyarok Oroszországban

A magyarországi letelepedés előnyeit többek között a remek horgászati lehetőségekkel, a stabil bankrendszerrel és a magyarok kedvességével reklámozzák az orosz médiában. Ugyanakkor azt a Magyarországra költözést népszerűsítő hirdetés is beismeri: magas nálunk a rezsi.

„Költözzön Magyarországra” – kezdődik a hirdetés, amelyet a hivatalos orosz állami hírügynökség, a TASZSZ oldalán szúrt ki az Index. Nézzük is, mi mindennel próbálja Magyarországra csábítani a hirdetést közzétevő, magát a kiköltözést is készséggel lebonyolító logisztikai cég a kivándorló kedvű oroszokat. Például mindenekelőtt azzal próbálják eladni Magyarországot, hogy itt rohamléptekben fejlődik és igen stabil a gazdaság, ami egyre több bevándorlót vonz hazánkba.

És ha mindez nem lenne elég, ami szintén erős érv a magyarországi letelepedés mellett – sorolja a hirdetés –, hogy nálunk alacsonyak az adók, megbízható a bankrendszer, az emberek barátságosak és kiválók az éghajlati viszonyok, az ország legfőbb kincséről, a csodálatos természeti értékekről nem is beszélve. A magyar konyha pedig híres többek között kiváló tokaji borairól.

A magyarországi lakhatást népszerűsítő reklám tuti tippeket ad arra is, hogyan vesse meg nálunk a lábát az orosz bevándorló. Mindenekelőtt szerezzen klasszikus schengeni turistavízumot, ahogy tenné a többi európai országba utazás előtt, majd ezt követően folyamodjon tartózkodási engedélyért. A magyarországi tartózkodási engedély megszerzésének például feltétele lehet, ha valaki orosz állampolgárként nálunk folytatja tanulmányait, vagy munkavállalóként magyar cégnél dolgozik.

A családegyesítés szándéka szintén lehetőséget adhat a magyarországi letelepedésre, valamint az is, ha üzleti részesedést szerez egy magyar vállalkozásban, vagy itt alapít céget magyar alkalmazottakkal. Vagyis „több mint elég a lehetőség” – hangsúlyozza a hirdetés, amely Magyarország pozitívumai között azt is megemlíti, hogy „sok uniós tagállammal szemben Magyarországon a külföldiek nem csupán házat, lakást, hanem földet is vásárolhatnak a mezőgazdasági területek és az állam által védett objektumok kivételével.” (Ezen a ponton vélhetően építési telekre gondolhat a hirdetés megszövegezője.)

Milyen az élet Magyarországon? Olcsó

A hirdetés mindeközben arra is felkészíti az ide érkező oroszokat, hogy Magyarországon az árak sokszor alacsonyabbak. Ennek ellenére számítsanak rá, hogy az itteni letelepedésnek lesznek kezdeti költségei, ahogy „a nagy verseny miatt nehéz lesz munkát találni, és ugyanez jellemző az üzleti életben is”. Bár úgy tűnik, hogy a reklámszöveg íróinak figyelmét elkerülték a magyarországi munkaerőhiány mutatói, a rezsicsökkentés aktualitásaiból már annál jobban felkészülhettek. Mint írják:

Akárcsak Európa más országaiban, az egyik fő kiadási tétel Magyarországon is az energia lesz. Itt nem csak az áramért, a gázért is fizetni kell, amit a magyarok többek között vízmelegítésre használnak. Egyébként a víz jóval drágább, mint Oroszországban

– csodálkozik rá a magyar rezsirendszerre és mint a mellékelt ábra mutatja, a gázbojlerre az orosz hirdetésfeladó, aki arra is kitér, hogy Magyarországon nincsenek nyilvános hulladéklerakók, cserébe mindenkinek saját kukája van, amit havi szolgáltatási díjért cserébe rendszeresen kiürítenek.

Szintén kiemelik azt, hogy a magyar energiaszolgáltatók nem viccelnek: elmaradás esetén szinte azonnal felszólítást küldenek, illetve ha az ügyfél ekkor sem fizet, viszonylag hamar kikapcsolják a vizet vagy az áramot, majd a mérőóra ismételt visszaszerelése hosszadalmas és komoly bürokratikus folyamat lesz.

Ezen a ponton a rezsidémon kompenzálásaként ismét belecsapnak Magyarország előnyeinek ecsetelésébe: hazánk például tökéletes terep a szabadtéri sportok kedvelőinek. Kerékpárutak, uszodák, strandok és mászóparkok várják a látogatókat. A horgászok számára külön megjegyzik, hogy a horgászat Magyarországon engedélyköteles, ezt azonban nem nehéz megszerezni: aztán lehet menni horgászni.

A hirdetésből végül az is kiderül, hogy Oroszországból könnyű Magyarországra költözni, jelentsen ez bármit is.

„Hazánk (utalnak itt Oroszországra – a szerk.) minden évben olyan törvényeket fogad el, amelyek megkönnyítik az országba való belépést és az állandó tartózkodási engedély megszerzését, az orosz konzulátus pedig segít a bevándorlóstátusz megszerzésében” – zárja sorait a magyar életet népszerűsítő hirdetés.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)