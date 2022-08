Augusztus 15-ig meghosszabbítja a mérőóraállás-bediktálási lehetőséget az MVM Next – áll a társaság közleményében, amiből kiderül, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a 2022. augusztus 1-jei árváltozáshoz kapcsolódóan minden érintett ügyfelének lehetőséget biztosít a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítja.

Az MVM azt tanácsolja, hogy ha eddig még nem sikerült a mérőóraállás rögzítése, akkor azt mindenki tegye meg augusztus 15-ig – a bejelentést online itt vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül mindenki megteheti. A mérőóraállás rögzítése 0–24 órában van lehetőség az online felületen, illetve telefonon keresztül történő automatikus diktálással.

Nem kötelező

Az MVM Next felhívja ügyfelei figyelmet arra, hogy a rendkívüli diktálás nem kötelező. Sőt, a kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes mérőállást rögzíteni a rendkívüli időszakban. Továbbá amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy augusztus 15-ig nem küldi el az aktuális mérőóraállását,

nem érheti hátrány.

Ebben az esetben becsült érték alapján számlamegosztás történik, és a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-től elfogyasztott energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán. A piaci elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy akiknek átalányfizetési megállapodása van, most mindenképpen tegyék meg a mérőóra bediktálását.

De a Portfolio számításai szerint ha a július végi óraállást nem adja meg a fogyasztó, és a szolgáltató becslés alapján számol, akkor létezhetnek olyan extrém esetek, amikor a becslés miatt tíz- vagy akár százezreket is elbukhatunk. Abban pedig, hogy érdemes-e még augusztus eleje előtt fixen rezsicsökkentett áron elszámolni az eddigi fogyasztásunkat a szolgáltatóval, ha átalányban fizetünk, a rezsirendelet sem adott még eligazítást.

Az Index által készített irányadó kalkulátort ezen a felületen érik el.

Felhasználói panaszok

Cikkünk megjelenését követően számos levél érkezett a szerkesztőségünkbe: az olvasóink arról számolnak be, hogy az MVM honlapja, ahol a bejelentéseket meg lehetne tenni gyakorlatilag elérhetetlen – ezt többször tapasztaltuk mi is és más közéleti lapok is. Egy olvasónk arról számolt be, hogy Szegeden az ügyfélszolgálaton legalább 40-50 fős sor áll, és a bediktálásra megadott telefonszámok elérhetetlenek.

