Az energiahivatal már nem közli, hogy mennyi volt az áram beszerzési ára

Korábban több lap is beszámolt arról, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közlése szerint tavaly nettó 14,93 forint volt kilowattóránként országosan a villamos energia „tényleges piaci vásárlási átlagára”.

Tehát átlagosan ennyiért szerezték be 2021-ben a szolgáltatók az áramot. Ezt a lakosságnak bruttó 36,20 forintért adtak el rezsicsökkentett áron.

Idei adatot azonban nem találtunk

– számolt be erről a 24.hu. A lap azt is kiderítette, hogy ez nem véletlen. Kiderült, hogy az energiahivatal az árakat ettől az évtől már nem teszi közzé. Tájékoztatásuk szerint „a jövőben hasonló tartalmú tájékoztatás közzététele azért nem várható, mert egyetlen egyetemes áramszolgáltató maradt, az MVM, amely az utolsó másik, még meglévő egyetemes áramszolgáltatót, az E.ON Áramszolgáltató Kft.-t is megvette februárban“.

Szerintük nincs információtartalma

A MEKH válaszában hangsúlyozta: a közzététel célja eredetileg az volt, hogy az úgynevezett „villamosenergia-adásvételi szerződésekhez kötődően tájékoztassa az egyetemes szolgáltatókat az árszabályozási pozíciójukkal kapcsolatban”. Szerintük ez az ár ugyanakkor semmilyen gyakorlati információval nem bírt a fogyasztók számára.

Tehát ennek a MEKH szerint akkor volt jelentősége, amikor a piacon több, nem állami tulajdonban lévő egyetemes szolgáltató működött. A közzétételnek a rezsicsökkentésről hozott szabályozás és az egyetemes szolgáltató állami tulajdonba kerülése után már semmilyen jelentősége nincs – hangsúlyozták.

