Az EU a szénimporttal teszi gazdaggá a világot

Oroszország Ukrajna elleni inváziójának hatására az Európai Unió két hét múlva leállítja az Oroszországból származó szénimportot, ezért más országoktól kell beszereznie. Ennek következtében a világ számos pontján virágzik a szénbányászat, hiszen év elejétől mindössze fél év alatt tonnánként 134 dollárról 400 dollárra emelkedett a szén világpiaci ára. A hatalmas üzletből Kolumbiától és az Egyesült Államoktól Dél-Afrikán át Ausztráliáig és Indonéziáig profitálnak a szenet exportáló bányavállalatok. Az érintett országokban nyugodtan növelhetik is a kitermelés mennyiségét, mivel az EU már azt kérte tőlük, hogy még több szenet adjanak el nekik.

A kolumbiai Tópaga szénbányászfalu lakói azt mondják, hogy nem sokat tudnak Oroszország ukrajnai inváziójáról, az viszont biztos, hogy gazdasági fellendülést hozott számukra.

Ez egy nagyon jó időszak

– osztotta meg örömét egy César Pardo nevű bányász. Boldogsága nem hiábavaló, hiszen a fizetése néhány hét alatt a háromszorosára növekedett. Azt is elmondta, hogy a mai árak mellett a legkisebbektől a legnagyobbakig minden kitermelő meggazdagszik.

Az EU a dél-afrikai Mpumalanga Highveldből és az egyesült államokbeli Illinois-medencében, Kentuckyban és Indianában lévő külszíni bányákból is vásárol szenet. Például Németország Ausztráliától vásárolt a Hunter Valley bortermelő régió dombjairól kiásott szenet.

Korábban számos ország ígéretet tett arra, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében csökkenteni fogja szénfogyasztását, ennek ellenére növekedett meg szénimportjuk mennyisége. A klímaaktivisták ugyan aggódnak emiatt, azonban feltételezésük szerint a szénkereslet csak átmenetileg emelkedik.

A világ megváltozott. Európában újra aktívak a szenet használó hőerőművek

– mondta Nicolás Arboleda, a Baker McKenzie bányászati és fémipari elemzője Bogotában, Kolumbia fővárosában.

2021-ben az EU által elfogyasztott szén mintegy 46 százaléka, a földgáznak pedig mintegy negyven százaléka származott Orosz importból.

Az EU az oroszok Ukrajna elleni inváziójára szankciókkal válaszolt, és célja immár az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentése. A párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség csütörtökön közzétett jelentése szerint az EU-ban idén várhatóan hét százalékkal emelkedik a szénfogyasztás. Mivel az előrejelzések szerint idén Kína 45 millió tonnával csökkenti az importot, az eddig oda érkező szénszállítmányok átirányíthatók Európába. A kínai szénimport csökkenése 2022-ben nagyobb lesz, mint az európai import idei növekedése – mondta Carlos Fernández, az IEA vezető szénelemzője.

A Trade Data Monitor által gyűjtött vámadatok szerint Németország Ausztráliából származó, március és május közötti szénimportja 21 százalékkal nőtt 2021 azonos időszakához képest. Ausztrália Japán és más ázsiai országok egyik fő szénszállítója, és a tavaly májusban végződő három hónapos időszakban a német szénimport közel 17 százalékát is ők szolgáltatták.

Németország Dél-Afrikából származó szénimportja a márciustól májusig tartó időszakban hétszerese volt a 2021-es három hónapban mért értéknek. Dél-Afrikából ebben az időszakban a németországi behozatal 8,1 százaléka származott, ami nagy növekedés a tavalyi ugyanilyen időszakra jutó kevesebb mint egy százalékhoz képest.

Kolumbia pedig majdnem négyszer annyi szenet szállított Németországba márciustól májusig, mint az előző év ugyanezen három hónapjában. Mostanra a Kolumbiából származó szén minden tíztonnányi német importból több mint egyet tesz ki.

Nem mellesleg az Egyesült Államok is többet szállít, ugyanis ugyanebben az időszakban több mint tíz százalékkal több szállítmányt küldtek Németországba.

Lengyelország, az orosz szén másik jelentős felvásárlója a májusig tartó három hónapban 2021 azonos időszakához képest több mint kétszeresére növelte Kazahsztánból érkező szénimportjának volumenét, valamint ebben az időszakban Kolumbia és Kanada is több szenet szállított a lengyeleknek.

A világ legnagyobb termikus szénexportőre, Indonézia, annak ellenére hogy a tisztségviselői azt mondják, hogy meglátták a nagyobb mennyiségű szén Európába szállításának lehetőségét, egyelőre nem tudták kihasználni a kínálkozó lehetőséget. Indonézia ázsiai szomszédainak egyik fő áruszállítója, de idén márciustól júniusig mindössze 1,6 millió tonnát exportált Európába, valamivel többet, mint amennyit az EU egy nap alatt elhasznál.

A Kpler adatszolgáltató szerint ez az alacsonynak tűnő mennyiség így is a negyvenszerese volt annak, amit Európa az előző év azonos időszakában kapott Indonéziától. A júliusban közzétett hivatalos adatok szerint Indonézia az év első felében nagyjából 112 millió dollár értékben szállított szenet Olaszországba. Indonéz szén Hollandiába, Lengyelországba és Svájcba is került.

Deepak Kannan, az S&P Global szénárazásért felelős vezetője szerint

az orosz termikus szén küszöbönálló tilalma miatt az európai kereslet átterjedt az ázsiai országok legfontosabb szénbeszállítóira. Ezek közé tartozik Dél-Afrika, Ausztrália és Indonézia.

Nem egyszerű a jelenlegi keresletnek megfelelő szénmennyiség kitermelése, hiszen az IEA előrejelzése szerint a globális szénfogyasztás idén eléri a 2013-ban felállított éves rekordot. Az iparág ugyanis az elmúlt években kevés befektetést kapott Nyugaton, mivel a kormányok az éghajlatváltozás miatt eddig a megújuló energiaforrásokra történő áttérés szükségességét hangsúlyozták. Az extrém időjárási események pedig problémákat, valamint logisztikai kihívásokat és munkaerőhiányt is okoztak.

Kolumbiában a szénárak rendkívüli emelkedésének hatására újra megnyitották a régóta elhagyott El Diamante, azaz a Gyémánt elnevezésű bányát.

Gustavo Nuñeznek, az El Diamante és egy másik kis bánya tulajdonosának 2019-ben be kellett zárnia a bányáit. Akkor a szénárak alacsonyak voltak, és bányászai akkoriban nem könnyen tudtak olyan szénlelőhelyet találni, amelynek kiaknázása az akkori alacsonyabb árak mellett megérte volna. Azonban az idei áremelkedés miatt bányászai mindannyian visszatértek El Diamantéba, ezúttal egy kétszáz méter mély aknában találtak egy gazdag lelőhelyet.

Ez lehetőséget biztosított a bánya újranyitására. Az üzleti életben eltöltött tizenöt év alatt ez az első alkalom, hogy ilyen magasak az árak. Ilyet még nem láttunk

– mondta Nuñez.

A kolumbiai hegyekben található bányák kis, családi kézben lévő vállalkozások, amelyek korábban csak helyben árultak szenet. Most viszont a szenet vásárló közvetítők ugyanúgy exportálnak, ahogy a Kolumbiában működő nagyobb bányászati cégek mindig is tették, köztük az amerikai Drummond és az angol–svájci Glencore. Az egyik tópagai helyi begyűjtőközpont állítása szerint most havonta 2500 tonna az exportmennyiség, ez pedig tizenkétszer annyi, mint amennyit szintén havonta exportáltak 2021-ben.

A 3600 lakosú Tópagában a bányászcsaládok új motort vásárolnak és felújítják otthonukat

– mondta Álvaro Barrera polgármester.

A kialakult helyzet nyertesének érzi magát a 36 éves Abraham Molina is, ő 22 éve dolgozik szénbányákban. Állítása szerint az élete jó irányba változott, most harminc százalékkal többet keres, mint korábban.

Spórolok, hogy a lányaim tanulhassanak, és legyen jövőjük. A házamon pedig javításokat végzek, padlót készítek és festek

– mondta Molina.

(Borítókép: Szénbánya Kolumbiában 2017. július 29-én. Fotó: Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg via Getty Images)