Árstop ide vagy oda, sose volt még ennyire nyereséges a Mol

A Világgazdaság azt írta, hogy a Mol gyorsjelentését ugyan csak pénteken teszik közzé, de már szerdától kezdve érezhető egyfajta optimizmus a tőzsdén. A cég részvényei jól teljesítenek, és az emelkedés még csütörtökön is tart.

Az optimizmust az indokolja, hogy az Erste elemzőinek előzetes becslése szerint a Mol pénteken várhatóan minden idők legerősebb forintban mért negyedéves eredményét teszi közzé. Az Erste szakértői úgy kalkulálnak, hogy

biztosan 200 milliárd forint felett lesz, de akár a 260 milliárdot is elérheti a Mol tiszta nyeresége.

A Mol kutatás-termelési (upstream) üzletágában profit növekedésének egyik legfőbb hajtóereje a magas olaj- és gázár volt. Ennél is nagyobb hasznot termelhettek azonban a feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletágban, ott ugyanis – elemzői becslések szerint – a finomítói árrés hordónként 50 dollár felett alakulhatott a második negyedévben.

Ez utóbbi részben az orosz és amerikai olaj közti, hordónként 35 dolláros Ural/Brent különbségből, részben a 15 dolláros termékárrésekből jöhetett össze. Ennek hatását ellensúlyozhatta a magyarországi üzemanyagárstop, valamint az, hogy a nyár elejétől kezdve a Molnak is különadót kell fizetnie az ural-olaj feldolgozásából szerzett profit után (ennek a mértékét pont az előző hétvégén emelték meg 25-ről 40 százalékra) – írja a Világgazdaság.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág nyeresége viszont a gyenge kiskereskedelmi marzsok és a magyar árbefagyasztás miatt visszaesett az utóbbi időben. Ezt a divíziót a nagyobb kiskereskedelmi adó is a sújtja. Ezen kívül a földgáz üzletágban esetén sem várható jelentős változás a nyereségben éves alapon.

Nagyobb veszteségre egyedül amiatt számíthat a Mol, hogy a devizában felvett hiteleik, valamint a külföldi olajvásárlások drágultak a forint gyengülése miatt. Az Erste elemzői szerint ez körülbelül 35 milliárd forintnyi mínuszt eredményez, amely viszont eltörpül a fenti nyereségek mellett.

Bizonyos szempontból még segített is az árstop

A Világgazdaság beszámolója szerint az Erstén kívül az Equilor is közzétette a Mol negyedéves teljesítményére vonatkozó prognózisát csütörtök délután, és többé-kevésbé hasonló következtetésre jutottak. Hozzátették viszont azt is, hogy a Mol helyzetét bizonyos szempontból még segítette is a magyarországi üzemanyagárstop. A lépés ugyanis növelte a fogyasztást Magyarországon,

amely így valószínűleg meghaladta még a koronavírus előtti szintet is.

Mindeközben pedig a Mol által feldolgozott Ural típusú kőolaj beszerzési árelőnye a Brent olajhoz képest – az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt jellemző – hordónkénti 3 dollárról a 30 dollár környékére emelkedett az Equilor elemzői szerint.

A Dunai Finomító most nem működik, hiány van üzemanyagból

A Mol következő, harmadik negyedéve előreláthatóan már nem lesz ilyen nyereséges. Mint említettük, a cég különadóját nemrég emelték, ráadásul eközben az olajfinomítójuk, a százhalombattai Dunai Finomító is leállt karbantartás miatt.

A finomító karbantartásához minimum egy hónapra biztos szükség lesz, de az is lehet, hogy ennél is több idő kell majd a munkálatokhoz – miközben Magyarországon egyre jobban érezhető az üzemanyaghiány.

(Borítókép: Esti kivilágításban a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. egyik üzemanyagtöltő állomása Szigetszentmiklóson a Petőfi Sándor úton. Fotó: Faludi Imre / MTI)