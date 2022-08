Hamarosan ezer forintba kerülhet egy szelet torta

Már 350 és 450 forint között mozog egy gombóc fagyi ára – erről beszélt a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a Portfoliónak. Erdélyi Balázs szerint a legtöbb cukrászda működésében még mindig életbe vágóan fontos a fagylalt eladásából származó bevétel, mivel ebből képeznek tartalékot azokra az időkre, amikor csak süteményt árulnak.

Régen egy átlagos sütemény ára nagyjából két gombóc fagylalt árával egyezett meg. Úgy látszik, hogy ez manapság is hasonlóan alakul, hiszen ha a fagylalt árából indulunk ki, akkor most is 700-900 forint között kell lennie egy torta árának, ami nagyjából stimmel is

– mondta az elnök.

A lap beszámolója szerint vannak ugyan ennél olcsóbb sütemények is, de a modern, nemzetközi cukrászati termékeket csak bőven ezer forint fölött tudják kínálni. Erdélyi Balázs úgy véli, hogy a hetente emelkedő nyersanyag- és energiaárak miatt biztosan lesz idén áremelés a cukrászipari termékeknél.

A szakember arról is beszélt, ahhoz, hogy egy vállalkozás jól működjön, és megérje süteményeket készíteni, bécsi árakon, azaz 4-5 euróért (1500-2000 forintért) kellene értékesíteni őket, azonban ennyiért Magyarországon csak pár helyen tudják eladni. Szerinte a sütemények ára idén az ezer forintos lélektani határt is átlépi, de még így is csak feleannyit kell fizetni értük, mint Ausztriában.

Az áremelkedés kézzelfogható, és miután az alapanyagárak és a költségek tovább nőttek az utóbbi hetekben, a kenyér esetében is újabb drágulásra lehet számítani, annak kilója szintén 1000 forint fölé emelkedhet.