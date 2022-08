Egy gyógyszeripari vállalat koronavírus-antitesteket árul

Az Eli Lilly & Co. gyógyszeripari vállalat koronavírus-ellenanyagát közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknak és az Amerikai Egyesült Államok államainak szeretné értékesíteni annak érdekében, hogy a gyógyszer még akkor is elérhető legyen, ha az Egyesült Államok kormánya ennek beszerzésére nem fordítana további összegeket.

Az Egyesült Államok kormánya együttműködik az Eli Lilly gyógyszeripari vállalattal annak érdekében, hogy lehetővé tegye a koronavírus elleni ellenanyag, a bebtelovimab kereskedelmi csatornákon történő értékesítését – közölték szerdán az indianapolisi gyógyszergyártó és az Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium képviselői. Az Eli Lilly szóvivője, Dani Barnhizer szerint már augusztus 22-én elfogy a kormány által biztosított ellátmány – írta meg a Bloomberg.

A járvány miatt most már kisebb az aggodalom, mivel a védőoltások számos súlyos esetet és halálesetet akadályoztak meg. A Biden-kormányt eddig az bosszantotta, hogy a Kongresszus a koronavírus elleni gyógyszerek és oltások beszerzéséhez nem volt hajlandó több pénzt biztosítani.

A Lilly-féle antitest-terápia jelenleg sürgősségi használatra engedélyezett. A cég jelenleg nem kíván teljes körű felhasználási jóváhagyást kérni a termékhez, de a kereskedelmi forgalmazáshoz módosítani kell a gyógyszer engedélyét. Az Eli Lilly együttműködik a szabályozókkal és más kormányzati tisztviselőkkel a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében.

A monoklonális antitestet az egészségügyi szolgáltatók és az Amerikai Egyesült Államok államai augusztus 15-étől megrendelhetik az AmerisourceBergentől. Ez a cég az Eli Lilly vállalat termékeinek egyedüli forgalmazója.

A gyógyszergyártó szerint a Bebtelovimab listaára adagonként 2100 dollár, ami mostani árfolyamon körülbelül 815 ezer forintnak felel meg. Az Egyesült Államok kormánya és az Eli Lilly most arról is tárgyalnak, hogy az egészségbiztosítással nem rendelkezők számára az amerikai kormány vásárolna a készítményből, de erről megállapodás még nem született.

Az Eli Lilly együttműködik az Egyesült Államok kormányával, hogy megoldást találjanak annak érdekében, hogy az egészségbiztosítással nem rendelkező, alacsonyabb jövedelmű személyek is hozzáférhessenek a bebtelovimabhoz. Az Amerikai Egyesült Államok államai vezető szerepet játszhatnak abban, hogy az alacsony jövedelmű betegek is kis költséggel vagy költségmentesen hozzáférhessenek az antitesthez

– nyilatkozta Barnhizer.

Korábban már a Wall Street Journal is beszámolt arról, hogy a koronavírus ellenszereként ismert gyógyszert kereskedelmi csatornákon keresztül szeretnék értékesíteni, most erről az értesülésükről bizonyosodott be, hogy igaz volt.

(Borítókép: Cristina Arias/Cover/Getty Images)