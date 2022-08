Folyamatosan növekszik a milliárdos magyar vállalkozások száma

Továbbra is töretlen a tisztán magyar érdekeltségű, milliárdos árbevételt elkönyvelő vállalkozások számának növekedése, már a 8600-at is eléri a számuk – derül ki az Opten közleményéből. A felső szegmensbe tartozó cégek számának növekedése az infláció mértékét is messze meghaladja: 2012 óta ugyanis 45 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex, az egymilliárd forint feletti szegmensben pedig a cégszámnövekedés 120 százalékos volt.

A legalább egymilliárd forint bevételt elérő cégek között 40 százalék volt a külföldi cégek aránya még tíz évvel ezelőtt, ez az arány azóta lecsökkent 25 százalékra. A legalább százmillió forintos bevételt elérő cégeknél 17 százalékról 10 százalékra esett vissza a külföldi vállalkozások aránya – írja a Napi.hu.

Az aránynövekedésre nem az a magyarázat, hogy a külföldi cégek elhagyták Magyarországot, hanem az, hogy a magyar vállalatok száma a magasabb árbevételi szegmensben is meredek emelkedésbe kezdett. A kereskedelem és az ingatlanügyletek szektorában, valamint az energetika és a bányászat területén viszont továbbra is sok multinacionális cég található.