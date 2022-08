Durva árrobbanás júliusban, 24 éve nem volt ilyen pénzromlás

Beszédes, hogy az elemzői várakozások optimistábbak voltak, mint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) prognózisa. Júniusban 11,7 százalékos éves áremelkedést mért a KSH, és a jegybank ennek nyomán már 16,5 százalékra várja a piac a decemberi árindexet. A most megjelent júliusi inflációs adatokban még értelemszerűen nem látszik az augusztus 1-től érvényes a rezsicsökkentés megváltoztatásának a hatása. A friss júliusi adatok azonban így is jelentős inflációnövekedést mutatnak, annak ellenére is, hogy mind a rezsicsökkentett energiaárak, mind az üzemanyagok hatósági árai szélesebb körre vonatkoztak, és még érvényes az élelmiszerek ársapkája is a hét alapvető élelmiszer esetében. Az elmúlt 12 hónap alatt,

2021. júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 27 százalékkal emelkedett.

Ezen belül a leginkább a margarin (65,8 százalék), a kenyér (57,9 százalék), a sajt (52,6 százalék), a száraztészta (49,1 százalék), a tejtermékek (43,8 százalék), a baromfihús (38,8 százalék), a péksütemények (38,5 százalék) és a tojás (37,5 százalék) drágult. Átlag alatti mértékben, 13,0 százalékkal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára.

A csokoládé, kakaó 12,7, a cukor 8,4, az étolaj 6,9 százalékkal került többe. A tartós fogyasztási cikkekért 14,0, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 20,1, a szobabútorokért 18,2, a használt személygépkocsikért 17,9, az új személygépkocsikért 17,5 százalékkal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 11,2, ezen belül a szeszes italok 13,2 százalékkal drágultak.

Az állateledelek ára 33,1, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 26,5, a testápolási cikkeké 16,9, a járműüzemanyagoké 6,7 százalékkal lett magasabb. A szolgáltatások díja 6,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 27,4, a lakásjavítás és -karbantartás 20,7, a járműjavítás és -karbantartás 16,4, az üdülési szolgáltatás 13,1 százalékkal került többe.

Egy hónap alatt is jelentősen gyorsult a pénzromlás üteme

2022. júniushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 2,3 százalékkal nőttek júliusra. Az élelmiszerek 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül az édesipari lisztesáru 21,3, a kenyér 12,7, a száraztészta 7,8, a rizs 7,4, a sajt 6,9, az alkoholmentes üdítőitalok 5,7, a tejtermékek 5,5, a péksütemények 5,4 százalékkal többe, az idényáras élelmiszerek 3,7 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,7 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruk 3,8, a szeszes italok pedig 3,6 százalékkal drágultak a mindkét termékkört érintő jövedékiadó-emelések következtében. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal nőtt, ezen belül az új személygépkocsiké 4,7 százalékkal. A szolgáltatások ára 1,6 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatásokért 10,3, a postai szolgáltatásokért 9,7, a sport- és múzeumi belépőkért 4,6 százalékkal kellett többet fizetni.

Ami igazán rossz hír, hogy a maginfláció már 16,7 százalék éves alapon.

Ahogyan az is, hogy a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt infláció 13,8 százalékos volt.

(Borítókép: Index)