Kedvező adóváltozásokról döntött a kormány

A rendeletek a Magyar Közlöny kedd esti számában olvashatók. A Pénzügyminisztérium szerint egyrészt csökken az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke 13 százalékponttal, szeptembertől ugyanis megszűnik az úgynevezett kifizetői ekho.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szeptember 1-jétől csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke. Ezért az íróknak, az újságíróknak, az előadóknak, a művészeknek, valamint az előadásokban segédkező szakmák képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) megéri majd az ekhót választani. Tavaly még mintegy 41 ezren ekhóztak, de szeptembertől ez a szám jelentősen megnőhet – közölte a Pénzügyminisztérium.

Ezenkívül arról is beszámoltak, hogy a háborús gazdasági helyzet miatt a cégek adófizetését is egyszerűsíti a kormány azáltal, hogy a társasági adót nemcsak forintban, hanem dollárban vagy euróban is megfizethetik. A cégeknek ezzel csak annyi a teendőjük, hogy előzetesen bejelenti az adóhivatalnak.

Ha ezt az adófizetési módot választja az adott cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be. A magyar társasági adó Európában a legalacsonyabb (9 százalék), ami jelentősen hozzájárult eddig is a magyar gazdaság növekedéséhez, és jelenleg is hozzájárul a gazdaság védelméhez – jegyezte meg a minisztérium.

A katásoknál két könnyítés jön

A minisztérium közleményében arra is kitértek, hogy akik kiesnek a kataadózásból, azoknak számos kedvező adózási mód áll a rendelkezésére. Hozzátették:

Az egyéni vállalkozóknak az átalányadózás, a cégeknek a kisvállalati adó lehet alternatíva.

A rendelet két könnyítést eszközöl a katások esetén. Egyrészt eltörli a könyvvizsgálati kötelezettséget a katás cégek esetében, ami azért fontos, mert a közkereseti társaságok, a betéti társaságok, az egyéni cégek és az ügyvédi irodák a kata megszűnésével átkerülnek a számviteli törvény hatálya alá. Az érintettek most mentesülnek a nyitómérlegük könyvvizsgáltatási kötelezettsége alól, ezzel könnyebbé válik az adminisztráció, és a könyvvizsgálat költségét is megspórolhatják.

A másik könnyítés a katás cégek korlátlanul felelős tagját, jellemzően a betéti társaságok beltagját érinti. A katás cégnek nem kell megvárni a cég egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését, mert már az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének a napjától nyilvántartásba lehet venni egyéni vállalkozóként a korlátlanul felelős tagot (beltagot). Így a katás betéti társaság beltagja akár már a rendelet kihirdetését követően átalányadózó egyéni vállalkozó lehet.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)