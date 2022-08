Mol-ügyvezető az üzemanyaghiányról: Csak lihegő nyelvvel tudjuk újratölteni a kutakat

A Barátság kőolajvezeték jelentős feladatokat okoz a Molnak, miközben a logisztikai nehézségek miatt a benzinkutakat már most is csak nehezen, „lihegő nyelvvel” tudják újratölteni – mondta Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

„Jól van-e úgy és normális-e az, hogy erről mi egy amerikai hírügynökség a Csehországban összeszedett információiból tudunk meg valamit, és nem Önöktől" – kérdezte Rónai Egon műsorvezető az adás elején, azzal kapcsolatban, hogy öt nappal ezelőtt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Erre Ratatics Péter kifejtette: az utóbbi fél évben többször is előfordult, hogy a hónap elején nem érkezett időben az olaj a Barátság vezetéken.

Elmondása szerint ezek egy-két napos késések voltak, így most a harmadik-negyedik nap környékén kezdtek el gyanakodni. Hozzátette azt is, hogy még a szállítás leállása mellett is több hétre elég készletük van.

A MOL tartaléka a kőolaj esetében három hétre elegendő, ezek a saját készleteik, és ezen kívül áll még rendelkezésre az ország stratégiai készlete, amely még hónapokra elegendő – fejtette ki.

Arról, hogy ennek fényében mekkora gondot okoz nekik a Barátság kőolajvezeték leállítása, Ratatics Péter azt mondta:

Első körben még a gond helyett is azt mondanám, hogy feladatot okoz.

Hozzátette azt is, hogy alternatívaként van egy kőolajvezeték az Adrián, azon keresztül is lehet olajat szerezni, de most minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgálnak arra vonatkozóan, hogy miként tudnák pótolni a kieső mennyiséget.

Mivel lehetne megoldani a helyzetet?

Arra a kérdésre, hogy milyen olajjal lehet kiváltani az orosz termékeket, Ratatics Péter azt mondta: elsősorban a tengeri olajimport mértékét lehet növelni, de ezzel kapcsolatban is vannak bizonyos nehézségek, részben a százhalombattai Dunai Finomító ideiglenes leállása miatt, részben pedig amiatt, hogy a Mol az utóbbi években beállt egy bizonyos „receptúrára” az olajtermékeknél.

A legjobb megoldás az lenne, ha a tengeren tudnának orosz olajat venni, erre ugyanis az embargó mellett is lenne lehetőség jövő év februárig – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az utóbbi öt napban mit tettek a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, Ratatics Péter azt mondta: felhívták az ukránokat és az oroszok is, és mindkét fél megnyugtatta őket, hogy egy pénzügyi, technikai kérdés miatt állt le a szállítás.

„Erre mi elkezdtünk különböző megbeszéléseket, egyeztetéseket folytatni, és kedden már megoldási javaslattal álltunk elő. Azt javasoltuk, hogy az orosz fél részéről átvállaljuk a fizetési kötelezettséget az ukrán fél részére, és ezután utólag ezt elszámoljuk majd az oroszokkal” – fogalmazott a Mol ügyvezetője, majd hozzátette azt is: a javaslatukra még sem az oroszok, sem az ukránok nem válaszoltak, de azt várják, hogy szerdára ez megtörténik.

Miért nem mondták el eddig, hogy leállt a vezeték?

Arra a kérdésre, hogy ha a Bloomberg hírügynökségnél nem jelent volna meg kedden a Barátság kőolajvezeték leállásáról szóló hír, akkor mikor jelentették volna be az olajszállítás leállását, Ratatics Péter azt mondta: a napokban közölték volna a fejleményt. „A ma este jó lehetőség lett volna arra”, hogy ezt is elmondja az ATV adásában – tette hozzá.

A Mol ügyvezető igazgatója ezenkívül arról is beszélt, hogy a Magyarországon észlelhető üzemanyaghiány megoldásához elsősorban több importra lenne szükség, ahhoz viszont az kéne, hogy feloldják az üzemanyagárstopot. A szabályozott piacnak mindig megvan a hátránya, megvan a veszélye, hogy felborulnak az ellátási láncok, de mindent megtesznek azért, hogy a jogszabályi környezetet tiszteletben tartsák, és a fogyasztási igényt kielégítsék – fogalmazott.

Mennyit ért az árstop módosítása?

Az üzemanyagárstop legutóbbi, júliusi végi módosításáról mindeközben Ratatics Péter azt mondta:

Ha augusztusra fókuszálunk, akkor nem tudta kifejteni a változtatás a hatását.

Arra, hogy mi lesz akkor, ha októberig fennmarad az árstop, Ratatics Péter azt mondta: nehéz jóslásba bocsátkozni, de a piac akkor tud jól működni, ha van verseny, ezért lenne nagy szükség az ársapka feloldására.

Részletezte azt is, hogy amikor a benzinkutakon üzemanyaghiányt tapasztalnak a vásárlók, az azt jelenti, hogy logisztikai probléma van, vagyis az üzemanyag nem jut el a kutakhoz (ezen kívül persze van egy nehézség a termelésben is Közép-Európa-szerte). A logisztikai nehézségek miatt a kiskereskedelemben a Mol-benzinkutakat már most is csak „lihegő nyelvvel tudják újratölteni”, de emellett a nagykereskedelmi partnereiket (például a MÁV-ot és a Volánbuszt) is ki kell még szolgálniuk.

Igazából nem tudják megmondani, hogy ki mennyit tankolhat

Ratatics Péter végül Rónai Egon kérdésére válaszolva arról is beszélt, hogy a Mol miért vezetett be az utóbbi időben mennyiségi korlátozást. Azt mondta: ők úgy látják, hogy nincsen olyan élethelyzet, amelyben a naponta 50 liternyi üzemanyag ne lenne elegendő.

Hozzátette azt is, hogy az utóbbi időben az emberek közül sokan elkezdték felhalmozni az üzemanyagot, de az otthoni tárolás egyrészt veszélyes, másrészt az üzemanyag romlandó. A felhalmozás mellett azért is hozták meg a mennyiségi korlátozásról szóló döntést, mert megszaporodtak a visszaélések az utóbbi időben – például az, hogy valaki megtankolja a saját autóját, majd otthon áttölti a cégesbe.

Arra a kérdésre, hogy a gyakorlatban mi történik, ha valaki kétszer is tankolni megy egy napon egy Mol-kúthoz (vagy nem tartja be a maximum 50 literes előírást), és hogy milyen jogi alapon korlátozzák a feltankolható üzemanyag mennyiségét, Ratatics Péter azt mondta:

Jogunk erre nincsen. Mi egy erős javaslattal élünk.

Kifejtette: ők mindössze annyit tehetnek, hogy megkérik az illetőt, hogy ne tankoljon még egyszer aznap. Azt viszont meg tudják tenni jogilag, hogy a hatósági áron zajló tranzakciókhoz rendszámot csatolnak a tankoláskor. Ezt az adatot később a NAV-nak elküldik, ahol ellenőrzik, hogy valóban jogosan tankolt-e náluk az illető hatósági áron.

Ratatics Péter végül azt mondta: mindenkinek jut üzemanyag, és nem lesz hiány, ha az emberek fegyelmezetten viselkednek össztársadalmi szinten. „Ha ez így lesz, akkor nem kell további korlátozásokat bevezetni” – zárta az interjút a Mol ügyvezető igazgatója.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)