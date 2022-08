Újabb rendkívüli intézkedést vezetett be a magyar kormány

Az energia-veszélyhelyzet miatt kiviteli tilalmat rendelt el a kormány az energiahordozókra. Ennek értelmében több más termék mellett a tűzifát is tilos kivinni az országból. Kiemelték ugyanakkor, hogy nem általános tilalomról van szó, hanem a magyar emberek energia-szükségletét biztosító veszélyhelyzeti szabályozásról.

„A háború és a brüsszeli szankciók által okozott energiaválság miatt a kormány kiviteli tilalmat rendel el az energiahordozókra, így a tűzifára is. Az energia-ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű tűzifa külföldre történő kivitelét a kormány kontroll alatt tartja, szükség esetén korlátozni is tudja és elővásárlási jogával is élhet” – közölte Nagy István agrárminiszter.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az elhúzódó orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciók miatt energia-veszélyhelyzet alakult ki Európában és amellett, hogy a kormány újabb gázkészleteket vásárol és növeli a gázkitermelést, a rendkívüli intézkedések része az is, hogy a hazai tüzelőanyag ellátásbiztosítása érdekében a tűzifa külföldre történő kivitelének kontrollját, szabályozását és szükség esetén akár tilalmát is biztosítja.

Nem általános tilalomról van szó

Nagy István elmondta, hogy az új rendelet értelmében a tűzifakivitelt végző szervezetek és magánszemélyek minden tervezett külföldi értékesítésről bejelentési kötelezettséggel tartoznak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felé, amely erről tájékoztatást ad az Agrárminisztériumnak. Amennyiben a magyar lakosság és a közületek ellátása érdekében szükség van a bejelentő által külföldön értékesíteni kívánt fára, úgy a kormány él a rendeletben biztosított elővásárlási jogával, és a kijelölt állami erdőgazdálkodón keresztül a hazai közcélokra megvásárolja a mennyiséget.

Nagy István szerint nagyon fontos, hogy nem általános tilalomról, hanem a magyar emberek energia-szükségletét biztosító veszélyhelyzeti szabályozásról van szó. Valamint a rendelkezés értelmében felvásárolt tűzifát

szociális célokra vagy az állami és önkormányzati közfeladatok ellátásának zavartalan biztosítására használják fel.

A tárcavezető emlékeztetett, a faanyag fenntartható gazdálkodásból származó, megújítható energiaforrásként fontos szerepet tölt be a magyar családok számára szükséges hőenergia biztosításában. A hazai erdőkből évente mintegy nettó 6,5 millió köbméter fát termelnek ki a gazdálkodók, amely minden évben kevesebb, mint az erdők természetes növekménye, így az ország hosszú távon számíthat a fenntartható módon hozzáférhető faanyagra.

