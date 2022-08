Még mindig nagy a baj, a Mol újra a lakossághoz fordult

Válságos napokat él a magyar üzemanyag-ellátás. Ezt jelzi, hogy segítséget kér a magyar olajvállalat a lakosságtól. Interneten közzétett felhívásukban arra kérik a vásárlóikat, hogy maximum 50 litert tankoljanak. Kedden arról beszélt a cég operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója, hogy a logisztikai nehézségek miatt a benzinkutakat már most is csak nehezen, „lihegő nyelvvel” tudják újratölteni.

A Mol elismeri, hogy a teljes piacon, de a Mol hálózatában is különösen megnövekedett a kereslet, ezért kellett bevezetni, hogy a normál kútoszlopon a járművekbe maximum 50 litert lehet tankolni.

Ha mindenki csak annyit vásárol, amennyire valóban szüksége van, lesz elegendő üzemanyag az országban

A Mol elismeri, hogy a teljes piacon, de a Mol hálózatában is különösen megnövekedett a kereslet, ezért kellett bevezetni, hogy a normál kútoszlopon a járművekbe maximum 50 litert lehet tankolni. Mint írják, a tankolási limit célja, hogy biztosíthassák minden vásárló kiszolgálását és az ország üzemanyag-ellátását.

Kedden jelentette a Bloomberg hírügynökség, hogy már augusztus 4-e óta nem érkezik olaj a Barátság vezetéken Magyarország, Csehország és Szlovákia felé. Az orosz Transznyeft azzal indokolta a szállítás leállítását, hogy nem tudta kifizetni a tranzitdíjat a vezeték ukrán szakaszát birtokló UkrTransNafta nevű cégnek. Ez azért történt, mert az orosz bankokat is szankciók sújtják, így nem sikerült az utalás az oroszok állítása szerint.

Szerdán 11 óra után nem sokkal jelentette az MTI, hogy a Mol kifizette az oroszok helyett az ukránoknak a tranzitdíjat, ezért napokon belül újraindulhat az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezeték déli ágán Magyarország felé.



Ez azt jelenti, hogy a következő napokban még biztos, hogy komoly üzemanyaghiány van a magyar piacon. Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában tegnap arról beszélt, hogy

A MOL TARTALÉKA A KŐOLAJ ESETÉBEN HÁROM HÉTRE ELEGENDŐ, EZEK A SAJÁT KÉSZLETEIK, ÉS EZEN KÍVÜL ÁLL még RENDELKEZÉSRE AZ ORSZÁG STRATÉGIAI KÉSZLETE, AMELY MÉG HÓNAPOKRA ELEGENDŐ.

Az igazgató hozzátette azt is, hogy alternatívaként van egy kőolajvezeték az Adrián, azon keresztül is lehet olajat szerezni, de most minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgálnak arra vonatkozóan, hogy miként tudnák pótolni a kieső mennyiséget. Mint mondta, a

LEGJOBB MEGOLDÁS AZ LENNE, HA A TENGEREN TUDNÁNAK OROSZ OLAJAT VENNI, ERRE UGYANIS AZ EMBARGÓ MELLETT IS LENNE LEHETŐSÉG JÖVŐ ÉV FEBRUÁRIG.

Ratatics Péter azt mondta, hogy amikor a benzinkutakon üzemanyaghiányt tapasztalnak a vásárlók, az azt jelenti, hogy logisztikai probléma van, vagyis az üzemanyag nem jut el a kutakhoz. A logisztikai nehézségek miatt a kiskereskedelemben a Mol-benzinkutakat már most is csak „lihegő nyelvvel tudják újratölteni”, de emellett a nagykereskedelmi partnereiket (például a MÁV-ot és a Volánbuszt) is ki kell még szolgálniuk.

