A Magyar Bankszövetség az Index szerkesztőségének is elküldött közleményben reagált a Magyar Közlönyben megjelent rendeletre, melynek értelmében törlesztési moratóriumot kaphatnak a gazdák az aszálykárok miatt. Nem biztos, hogy minden esetben érdemes élni a hiteltörlesztés felfüggesztésével – közölte a magyarországi bankok érdekképviseleti szerve.

A Nagy Márton által jegyzett közlemény azt írja: a szélsőséges időjárás okozta mezőgazdasági károk miatt a kormány rendkívüli kármentesítő intézkedéseket vezetett be, köztük a hiteltörlesztési moratóriumot az arra rászoruló mezőgazdasági vállalkozások számára. A hitelmoratórium lehetővé teszi, hogy a bajba jutott mezőgazdasági szereplők 2023 év végéig felfüggesszék hiteleik törlesztését, ezáltal csökkentve a szélsőséges időjárási körülmények miatt hirtelen rájuk nehezedő terheket.

A moratóriumot a kormány az arra rászoruló agrárvállalkozások számára tette elérhetővé, így ezen szereplőknek a saját helyzetük mérlegelését követően lehetőségük van eldönteni, hogy kívánnak-e élni a moratórium adta lehetőséggel vagy sem – fűzte hozzá a tárcavezető, aki úgy fogalmazott:

Elvárható, hogy a Magyar Bankszövetség a hitelmoratóriummal kapcsolatos félrevezető, negatív következményeket sugalló kommunikációja helyett segítse a hiteladósokra nehezedő problémák kezelését, és biztosítsa partnerségéről a bajba jutott agrárügyfeleiket.

A bankoknak, ahogy korábban is, így most is lehetőségük van arra, hogy a normál banküzem részeként a szektorban tapasztalt nehézségek miatt maguk dolgozzanak ki egy kockázatkezelési eljárást, hogy az agrárügyfelek ne szembesüljenek azonnali, túlzott hiteltörlesztési terhekkel. Amennyiben a bankok időben eleget tettek volna a szektort érintő problémák banki kezelésének, akkor a hitelmoratórium intézményének felállítására nem lett volna szükség a múltban sem és most sem – olvasható a gazdaságfejlesztési miniszter közleményében.

Eközben a bankszövetség úgy látja: a nemzetközi szabályozásokból adódó ügyfélkockázati besorolás romlása miatt nehezíti az ügyfelek jövőbeli hitelezhetőségét, ami pénzügyi szempontból is jelentős kockázatot hordoz.

A Magyar Bankszövetség arra kéri az aszály miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalkozásokat, hogy saját bankjukkal egyeztetve találják meg a megfelelő pénzügyi megoldást, biztosítsák vállalkozásuk kiszámítható fejlődését.

