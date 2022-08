Magyarországnak 36 milliárd eurós devizatartaléka van

Bokros Lajos volt pénzügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy államcsőd fenyegeti Magyarországot. Mindeközben kiderült, hogy az országnak most még 36 milliárd eurónyi devizatartaléka van.

Bokros Lajos az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, hogy szerinte az 1995-ös Bokros-csomag, a gazdaságpolitikai és monetáris kiigazítás helyrehozta az országot, most viszont ugyanezekkel a lépésekkel helyezte válságba Magyarországot a kormány. Kifejtette, szerinte

az infláció, valamint az államadósság elszabadulása az Orbán-kormány helytelen, szakszerűtlen gazdaságpolitikájának tudható be.

Úgy véli ugyanis, az infláció már a háború előtt elkezdődött, azt csak tetézte a fegyveres konfliktus kitörése.

Bokros Lajos röviden arról is beszélt, hogy szerinte a rezsicsökkentés káros, gazdaságot romboló intézkedés, helyette elég lenne a rászorulókat segíteni. A benzinárstopot pedig teljesen fel kellene adni, mert az csak a hiányt és a feketepiacot erősíti. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy a kata rossz intézkedés volt, mivel jelentős réteg felmentést kapott a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól.

A pénzügyminiszter ezenkívül azt is mondta az adásban, hogy 2008-hoz hasonlóan most is államcsőd fenyeget, ezt pedig csak az Európai Uniótól érkező eurómilliárdok háríthatnák el.

35,8 milliárd eurónyi devizatartaléka van Magyarországnak

Az már egy másik híradásból, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett jelentésből derült ki, hogy Magyarországnak 2022 júliusában 35,8 milliárd eurónak megfelelő nemzetközi devizatartaléka volt, amellyel csaknem 4 milliárd euróval meghaladjuk a rövid lejáratú külső adósság szintjét is. A 35,8 milliárdos érték egyben azt is jelenti, hogy

8 éve nem volt ekkora devizatartaléka a magyar államnak.

A Magyar Nemzeti Bank által kiállított jelentés szerint a tartalékok alakulását több tényező befolyásolta. Növelték a tartalékot az Európai Uniótól kapott források, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) nettó devizafinanszírozási művelete, az egyéb devizák euróval szembeni erősödéséből adódó átértékelődés, valamint az arany euróban kifejezett árfolyamának emelkedése is.

A tartalékok mennyiségének növekedését az is segítheti a későbbiekben, ha a magyar kormánynak idén sikerül hozzájutnia az Európai Unió által létrehozott Helyreállítási Alap forrásaihoz – írta a novekedes.hu az MNB jelentése alapján.