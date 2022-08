A világhírű izraeli filozófus szerint Orbán Viktor nem antiszemita

„Yoram Hazony világhírű izraeli filozófus számos alkalommal járt már hazánkban, és személyesen is találkozott a Karmelita kolostorban a magyar miniszterelnökkel. Azóta felszólalásaiban rendszeresen pozitív példaként említi Orbán Viktort” – kezdte Facebook-posztját Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója, aki ezt követően bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy a világhírű izraeli filozófus minap közösségi oldalán állt ki Orbán Viktor mellett, ahol kijelentette, hogy a felhozott vádak a magyar miniszterelnök ellen „groteszkek”, majd leszögezte:

Orbán Viktor nem antiszemita.

„Hazony szerint Magyarország egyedülálló abból a szempontból, hogy nemzeti, konzervatív kormány irányítja, amely a kereszténységet tekinti domináns kultúrának, ugyanakkor jelentősen támogatja például a zsidó közösséget is. Egy korábbi interjújában elmondta, hogy az izraeli, az amerikai és a nyugat-európai konzervatívok is közelről figyelik Magyarországot, ugyanis a magyar konzervatív politika sikere számukra is szembeötlő” – derült ki Orbán Balázs posztjából, aki ezt követően úgy fogalmazott, hogy ez igen megtisztelő Yoram Hazony professzortól.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett arra, hogy Yoram Hazony hívta életre a nyugati jobboldal megújítását célzó Nemzeti Konzervatív Mozgalmat, és nemcsak alapítója, hanem javarészt ő is töltötte meg tartalommal.

Yoram Hazony mint konzervatív agytröszt

Az izraeli filozófus, bibliatudós és politikai teoretikus a jeruzsálemi Herzl Intézet és az Edmund Burke Alapítvány elnöke. Az izraeli Rehovotban született, később családjával Amerikába költözött. Hazony 1986-ban szerzett diplomát a Princeton Egyetemen kelet-ázsiai tanulmányokból. Ezt követően 1993-ban PhD-fokozatot kapott a Rutgers Egyetemen politikai filozófiából.

Yoram Hazony számos konzervatív alapmű szerzője, köztük talán a legismertebb, amely magyar nyelven is megjelent, A nacionalizmus erénye. Ebben a könyvben az izraeli filozófus azt fejtegeti, hogy a nemzetállam a legjobb kormányzati forma, amit az emberiség eddig kitalált, szemben mind a birodalmakkal, mind a globális kormányzás modern formáival. Hazony ebben egyértelműen kifejti, hogy

a nemzeti identitás nem faji vagy biológiai homogenitáson alapul,

hanem a közös kultúrához és a közös történelemhez való kölcsönös lojalitás kötelékein, amelyek a különböző csoportokat nemzeti egységbe kötik.

(Borítókép: Yoram Hazony. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)