Két hónapja nem volt ennyire erős a forint, mint most

Nőtt a forint értéke pénteken az euróval és a dollárral szemben is. Az euróárfolyamot nézve a magyar fizetőeszköz most olyan szintre kapaszkodott vissza, ahol június elején volt legutóbb.

A Tradingview adatai szerint péntek hajnalban még kicsivel 395 forint alatt állt az euróárfolyam. Ehhez a pozícióhoz képest délelőtt elkezdett erősödni a forint, és délután fél háromkor már 392 alá is beszaladt az árfolyam.

Legutóbb június 8-án, vagyis két hónappal ezelőtt állt ennyire jól a forint az euróval szemben.

Utána viszont kicsit rosszabbul alakult a helyzet, ugyanis háromnegyed négyre már visszapattant 393-as magasságba az euróárfolyam. Mindezzel együtt péntek délutánig nézve jól teljesített a magyar fizetőeszköz.

A dollárral szemben szintén erősödött a forint, ott az árfolyam kora délután 380-381 környékére szaladt le, amire szintén nem volt példa július eleje óta.

Erre számítanak az elemzők

A Napi.hu elemzői véleményekre hivatkozva azt írja, hogy a szakértők optimisták a magyar valutával kapcsolatban.

A technikai kép továbbra is lefelé mutat, komolyabb forinterősödés a 392,6-es támasz szignifikáns letörése esetén jöhetne, ez esetben a következő támaszok 389–390 között, majd 382,50 közelében húzódnak

– közölte az Equilor Befektetési Zrt.

Mindeközben a KBC Equities azt írta: „390 forint alatt utoljára nyár elején járt az euró, így a jelenlegi szintek erős támaszt képeznek. A Magyar Nemzeti Bank nem emelt az egyhetes betéti kamatán tegnap, azonban látható, hogy enélkül is tartani tudja magát a magyar deviza. Emellett pozitívum, hogy a dollár is a gyengülés jeleit produkálja, a kedvező inflációs adatot követően az euró-dollár árfolyam is emelkedésnek indult.” Minderről az Indexen is írtunk az alábbi cikkünkben.

