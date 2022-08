A légitársaságot 300 millió forintra büntették. Az indoklásban az olvasható, hogy a légitársaság egy olyan adót hárított át a vevőire, amelyet – az erre vonatkozó kormányrendelet szerint – valójában nem is nekik kell befizetniük. Ezzel pedig megtévesztették a fogyasztóikat, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak.

Varga Judit igazságügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy 300 millió forintos bírságot kapott a Ryanair egy fogyasztóvédelmi eljárásban. Az viszont nem volt egyértelmű, hogy pontosan milyen indoklással és miért büntették meg a céget.

Mindez kiderült abból a határozatból, amely azóta megjelent a kormány fogyasztóvédelmi portálján (az oldal csak lassan tölt be, maga a határozat csak körülbelül 10 másodperc után jelenik meg). A Fővárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya által kiállított dokumentumban azt írták, hogy a vonatkozó jogszabály szerint nem a légitársaságoknak kell megfizetniük az extraprofitadót,

hanem a földi kiszolgálást végző szervezetnek kell befizetnie a hozzájárulást.

Vagyis a hatóság szerint a Ryanair adóterhei nem nőttek, a cég mégis erre hivatkozva tájékoztatta az utasait arról júniusban, hogy az adóemelés miatt 3900 forinttal megemelik a már lefoglalt jegyek árát is.

A fogyasztóvédelmi hatóság határozatában arra is emlékeztettek, hogy a Ryanair ÁSZF-jében az szerepel: „jegyáraink nem tartalmazzák a külső felek által a szolgáltatásaink nyújtásáért (pl. repülőtéri és biztonsági, valamint karbantartási díjak) felszámított díjakat és költségeket”.

Az ezen szolgáltatásokért felszámított költségek minket terhelnek

– áll a Ryanair ÁSZF-jében a határozat szerint. A kormányhivatal erre hivatkozva azzal érvelt, hogy ha a Ryanair átvállalja az utasoktól ezeket a költségeket, akkor erre hivatkozva nem emelheti meg a jegyárakat.

Megállja a helyét az érvelés?

A fogyasztóvédelem indoklásával kapcsolatban előkerestük a június 4-én az extraprofitadókról megjelent kormányrendeletet. Ezen belül „a légitársaságok hozzájárulása” címet viselő részben valóban azt írják, hogy a „légi személyszállítási tevékenység” után adót kell fizetni, és hogy

A hozzájárulás fizetésére kötelezett az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet.

Ennek alapján úgy fest, hogy megállja a helyét az az érvelés, miszerint valóban nem közvetlenül a légitársaságoknak kell megfizetniük az adót, hanem a földi kiszolgálóknak (annak ellenére is, hogy korábban a kormány tisztviselői is arról beszéltek, hogy a légitársaságokat adóztatják meg).

A Fogyasztóvédelmi Főosztály álláspontja szerint azzal, hogy nem a Társaság [vagyis a Ryanair] az extraprofitadó alanya, nem hivatkozhatott alappal arra, hogy az ÁSZF-jének 4.2.2 pontja alapján átháríthatja az utasokra az adót. Az extraprofitadó alanya ugyanis a Társasággal ugyan szerződéses viszonyban álló, de tőle független földi kiszolgáló vállalkozás

– olvasható a dokumentumban.

Jogszerűtlen áremelés, megtévesztették az ügyfeleket

A dokumentumban azt is leírták, hogy álláspontjuk szerint „a már 2022. július 1-jén vagy utána Budapestről induló, a Társaság által üzemeltetett járatokra érvényes repülőjegy-foglalással rendelkező utasok esetében jogszerűtlen volt a Társaság részéről az, hogy további költség – a Korm. rendelet szerinti hozzájárulás – megfizetésére szólította fel az utasait”.

Hozzátették azt is, hogy a Ryanair a június 9-én a vásárlóknak küldött, az extraprofitadó áthárítására vonatkozó tájékoztatása „alkalmas volt arra, hogy a fogyasztókat megtévessze a Társaság szolgáltatási díját illetően,

hiszen a repülőjegyük megvásárlását követően – azt a látszatot keltve, hogy jogszerűen – további összeg megfizetésétől tette függővé a szerződés teljesítését.

Vagyis a Fővárosi Kormányhivatal szerint a Ryanair jogszerűtlenül emelt árat, és „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott” az extraprofitadóval összefüggésben, emiatt szabták ki rájuk a bírságot.

Fellebbezhet a légitársaság

A határozatban azt is előírták, hogy a Ryanairnek augusztus 8-ától számítva 30 nap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy átutalják a pénzbírságot a Pest Megyei Kormányhivatal számlájára. Ha ezt nem teszik meg, akkor minden naptári nap után késedelmi pótlék terheli őket.

A légitársaság a határozat ellen a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A Ryanair korábban jelezte, hogy akár az uniós bíróságokig is elviszik az ügyet, ha kell – bár akkor még nem volt a birtokukban a határozat, csupán Varga Judit igazságügyi miniszter közléséből értesültek a döntésről.

A légitársaság ezenkívül egy másik lépéssel is reagált a határozatra: nemrég jelentették be, hogy hamarosan több budapesti járatukat is megszüntetik.

(Borítókép: Pau Barrena / AFP)