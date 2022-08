Többséget szerzett a Gránit Bank az Equilor Befektetési Zrt.-ben

Ezzel belép a privát banki és a befektetési szolgáltatások piacára is – amennyiben a GVH és az MNB is jóváhagyja az ügyletet.

Ötven százalék plusz egy szavazatnyi részesedést vásárol a Gránit Bank az Equilor Befektetési Zrt.-ben – adta hírül a két cég közös közleménye. Amennyiben a tranzakciót a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Nemzeti Bank is jóváhagyja, a nemrégiben az egykori FHB Bankhoz tartozó Diófa Alapkezelőt már megvásároló, egyébként a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group többségi tulajdonában lévő pénzintézet privát banki és befektetési szolgáltatásokat is kínál majd ügyfeleinek, miután többségi tulajdont szerzett a tavaly mintegy 4,6 milliárd forintos befektetési szolgáltatási bevételt elérő befektetési szolgáltató cégben. Az Equilor Befektetési Zrt. egyébként 1,2 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a 2021-es évet.

Az ügylet nem érinti az Equilor Alapkezelőt, és változatlanul hagyja a Equilor Befektetési Zrt. menedzsmentjét is. Vagyis azt továbbra is az összesen 49,9 százaléknyi tulajdonrésszel bíró Gereben András elnök és Szécsényi Bálint vezérigazgató, a Budapesti Értéktőzsde korábbi alelnöke irányítják majd. Nem változik a cég neve sem, viszont abban bízik a társaság, hogy az ügylet révén a banki háttérre támaszkodva még jelentősebb növekedést tudnak elérni. Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a digitális szolgáltatások eddig is kiemelt figyelmet élveztek működésük során, de a Gránit Bank tapasztalatával a háttérben tovább fejlődhetnek.

A Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, saját tőkéje ma megközelíti az 50 milliárd forintot, mérlegfőösszege idén félévkor meghaladta a 820 milliárd forintot. A hitelintézet adózás előtti eredménye az első fél évben meghaladta a 6 milliárd forintot, és az üzleti növekedés a vállalati és lakossági szegmensben is felülmúlta a bankszektor átlagát, a közlemény szerint a nettó kamatbevétel 110,7 százalékkal, míg az adózás előtti nyereség 251,4 százalékkal nőtt éves szinten. A kiemelkedő teljesítmény, az üzleti modellből eredő költséghatékonysági előny és a kiváló minőségű portfólió, valamint az innovatív pénzügyi megoldások következménye, amelyek az elmúlt időszakban számos hazai és nemzetközi elismerést is kaptak. A bank ügyfélszámláinak száma közelíti a 100 ezret, és a nem teljesítő hitelek (NPL) rátája pedig mindössze 0,03 százalék, amely érték bőven a hazai bankszektor átlaga alatt marad.

Az Equilor Befektetési Zrt. néhány nap különbséggel a magyar tőkepiac, valamint a Budapesti Értéktőzsde újraalakításával egy időben kezdte meg működését. A többszörös díjnyertes, tavaly az év befektetési szolgáltatója díjat elnyerő Equilor professzionális, ügyfélközpontú és személyre szabott befektetési banki szolgáltatást, portfólió- és vagyonkezelést, valamint vállalati pénzügyi tanácsadást nyújt magán- és intézményi ügyfelei számára. Az Equilor teljes jogú tagja a budapesti, a prágai és a varsói értéktőzsdének, több mint 15 ezer ügyfél 550 milliárd forintnyi vagyonát kezeli.

(Borítókép: A Gránit Bank fiókja Budapesten 2021. május 3-án. Fotó: Balaton József / MTI)