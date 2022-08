Bejelentették: augusztus 19-én és 20-án sok benzinkúton nem lehet tankolni

A Független Benzinkutak Szövetsége egy szűkszavú, levélben küldött közleményben számolt be a kialakult helyzetről. Azt írta:

A Független Benzinkutak Szövetségéhez tartozó és azt támogató benzinkutak a kialakult ellátási hiányok, bizonytalanságok és a ki nem fizetett anyagi támogatások miatt augusztus 19-én és 20-án az üzemanyag-kiszolgálást szüneteltetni kényszerülnek. A tankolók megértését előre köszönjük.

A fejleményekkel kapcsolatban telefonon kerestük a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást az intézkedést illetően.

Napok óta figyelmeztetnek arra, hogy elfogyhat

A napokban már írtunk arról, hogy a tankolási korlátozások ellenére elfogyhat az üzemanyag Magyarországon. Az egyes kutak között eltérhet, hogy pontosan mennyi benzint tudnak kiadni, erről ebben a cikkünkben számoltunk be.

A helyzet már nemcsak a független benzinkutakon nehéz, hanem a nagyvállalatoknál is. Ratatics Péter, a Mol ügyvezető igazgatója kedden arról beszélt, hogy a mostani helyzetben már csak „lihegő nyelvvel” tudják újratölteni a kiskereskedelmet kiszolgáló kutakat, miközben a nagykereskedelemben is ki kell szolgálniuk a partnereiket. A Mol ezzel összefüggésben egy fontos kérést is megfogalmazott a lakossággal szemben.

Spájzolni viszont nem jó ötlet

Rossz hír az is, hogy az utóbbi időben nagyon sokan elkezdték bespájzolni az üzemanyagot, ami nemcsak az üzemanyag-ellátás szempontjából káros, hanem tűzveszélyes is a háztartásokban (különösen a nyári szárazság közepén). Ha mégis tárolni kényszerülünk, annak a legjobb módja a megfelelő tisztaságú, föld alatti, dupla falú tartályban történő tárolás – ezt mondta az Indexnek Egri Gábor.

Az egyetlen jó hír üzemanyagkérdésben az, hogy az üzemanyag-hiányos időszak ellenére az utóbbi időszakban csökkent a benzin és a gázolaj piaci ára, többek között a forint erősödésének köszönhetően.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)