Lesz hol tankolni augusztus 19–20-án, de lehetnek fennakadások

A tagvállalatai által működtetett és az üzemanyag-forgalmazásban még részt vevő benzinkútjaik a szokásos nyitvatartással fognak üzemelni, és lehetőségeikhez mérten mindent elkövetnek, hogy biztosítsák a benzin- és gázolajvásárlás lehetőségét – hangsúlyozta a MÁSZ az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében.

A szövetség felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a MÁSZ tagvállalatai által üzemeltetett mintegy ezer töltőállomás nem tudja fedezni a több mint kétezer hazai benzinkút által biztosított üzemanyag-kiskereskedelmi ellátást, ezért azt kérik a fogyasztóktól, hogy az említett időszakban ezt figyelembe véve vásároljanak üzemanyagot.

A Magyar Ásványolaj Szövetség tagjaként a szövetség honlapján található adatok szerint benzinkutat üzemeltet Magyarországon a Mol magyar olajvállalat mellett több külföldi olajcég, így az OMV, a Shell, a Lukoil, az Oil, a Mobil Petrol és a Castrum Ferrerum.

Mint az Index is megírta, a Független Benzinkutak Szövetsége pénteken bejelentette, hogy augusztus 19-én és 20-án a magyarországi üzemanyaghiány és több tényező miatt egyáltalán nem lehet majd tankolni a hozzájuk tartozó benzinkutaknál. A Független Benzinkutak Szövetsége azt is elárulta lapunknak, hogy miért zárnak be a töltőállomások, erről bővebben itt olvashat.