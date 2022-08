450 százalékos gyógyszerdrágulás jöhet

Akár 450 százalékkal is drágulhatnak a vérrögképződést megakadályozó terápiás készítmények. Az egészségbiztosító új, hatósági eljárást akar bevezetni a heparin tartalmú készítményeknél.

A vérhígítót szedő betegek jelenleg 678 és 3393 forint közötti összeget fizetnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott termékekért a patikákban. Az október 1-jétől életbe lépő árváltozás a leggyakrabban használt termékeket érintheti, amellyel a betegek terhei drasztikusan, akár 450 százalékkal is megemelkedhetnek – szúrta ki a Napi.hu.

Az ősz közepétől induló hatósági eljárás keretében a NEAK úgy akarja átalakítani a támogatási rendszert, hogy a támogatás mértéke egységes lesz készítményenként a jövőben, azaz a különböző mennyiségű heparint tartalmazó termékek azonos támogatást kapnak.

A megelőzésre használt vérhígítókért 4500 forint körüli összeget, a terápiás készítményekért pedig 15 600 forintot kell majd fizetni a gyógyszerszedőknek

– értesült az oldal.

Kinek, mikor és miért?

A heparin készítményeket elsősorban olyan betegek kapják, akiknél vérrög alakult ki valamelyik szervükben, vagy nagy a vérrög kialakulásának veszélye. Ezeket a gyógyszereket nagy mennyiségben alkalmazzák a kórházak, de a betegek önmaguknak is be tudják adni az injekciókat, így patikában is sok fogy.

A heparin tartalmú készítményeknek a koronavírus-járvány alatt is jelentősen nőtt a felhasználása, mivel a vírus által okozott vérrögképződést ilyen gyógyszerekkel előzték meg, valamint kezelték. A heparin készítmények alapanyagát speciálisan tartott sertések feldolgozásakor állítják elő. Az alapanyag a sertéspestis-járvány következtében most csak korlátozottan elérhető.

Ezért az elmúlt időszakban az évtizedeken keresztül elérhető három termékből kettőt kivontak a piacról, majd egy visszatért magasabb áron, de a páciensek döntő többségét a mindvégig elérhető harmadik készítmény látja el.

Sérülnek a betegjogok

A szakemberek szerint az újonnan bevezetett támogatási eljárás egy ismert és jól bevált módszer az állami kiadások csökkentésére olyan területeken, ahol hasonló rendeltetésű készítmények versenyeznek egymással, különböző árkategóriában. A vérhígítóknál viszont más a helyzet, ugyanis nem azonos hatásosságú alternatívákhoz ad a biztosító azonos összegű támogatást, hanem a különböző hatóanyag-mennyiséget tartalmazó gyógyszereket látja el azonos összegű támogatással.

A betegnek nincs választási lehetősége, mert egyrészt szűkös a kínálat, másrészt a felhasznált készítményről a beteg egyéni állapotát figyelembe véve az orvos dönt orvosszakmai szempontok alapján.

Egy ötven kilogrammos beteg azonos összegű támogatást kap majd, mint egy hetven kilós, de mivel a készítményeket testtömeg alapján kell adagolni, ezért a hetven kilós beteg lényegesen többet fizet majd a patikában. A szakemberek szerint a változás a versenyhelyzetet sem ösztönzi, hiszen egy olyan piacról, ahonnan kivonulnak a gyártók, nem várható árverseny.

Magyarországon évente százezer lakos esetében 160 mélyvénás trombózis és 30-40 halálos kimenetelű tüdőembólia fordul elő. Azoknál a betegeknél, akik műtéten esnek át, szignifikánsan nő a vérrög kialakulásának valószínűsége.

(Borítókép: Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images)